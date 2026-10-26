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蔡黃汝（豆花妹）昨（25）晚與《飢餓遊戲》搭檔抱回第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，今（26）日清晨出席慶功宴，被問到與交往11年的男友、八三夭阿璞是否準備邁向下一步，她坦言兩人沒有太著急，對婚姻已有共識，目前仍以工作為主，更直言：「不見得要有一張紙，才是幸福圓滿的。」蔡黃汝表示，兩人實在太熟悉了，若下一步有新的安排，自己也會想到還想拚工作，原本的工作又該怎麼辦。因此現階段依舊各自投入喜歡的事情，不希望牽絆彼此，也都樂在其中。她強調，對於婚姻這件事，雙方有共識，自己覺得現在的相處狀態很好，不一定要靠一張紙證明幸福，「就走一步算一步，快樂就好。」對於具體婚期，並未提出時間表。談到這次得獎，蔡黃汝透露，上台前就收到阿璞傳來的訊息，對方守在電視機前，家人也同樣關注轉播，讓她十分感動。她坦言，當下腦袋一片空白，覺得太不可思議，像在做夢。雖然事先想過感言，也有許多人想感謝，但主持群分配到的秒數有限，只能趕快把話說完。她特別感謝經紀公司晴空鳥，總在自己沮喪、疲憊時，用一句話成為支撐的力量，也因為公司的支持與堅持，才讓她跨領域遇見這群夥伴。蔡黃汝表示，這次入圍的節目都很強，大家當然希望得獎，但若最後由其他人獲獎，也會真心祝福。因為同樣錄外景，對每一組主持人付出的辛苦都心有戚戚焉。她還分享，等待揭獎時曾觀察攝影機，以為鏡頭對著自己就有機會，後來發現鏡頭轉向《客家廚房》，一度心想「我們完蛋了」。孫協志聽完笑說這就是導播的重要，王仁甫則虧大家「小劇場太多了」，讓慶功宴笑聲不斷。