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黃金失守4000美元！單週跌幅逾4%

金價跌破關鍵支撐 市場關注3970美元防線

技術指標顯示超賣 專家：恐陷入區間震盪

Fed利率決策將登場 美元強勢恐限制金價漲幅

中東局勢牽動通膨 金價反彈須站回4230美元

國際金價近期持續承壓，即使美國10年期公債殖利率跌破5%，仍未能帶動黃金反彈。現貨黃金跌破每盎司4000美元關卡，單週跌幅超過4%，創6月初以來最嚴重賣壓。分析師指出，市場流動性疑慮、技術性賣盤及美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策，都是壓抑金價的主要因素，但部分技術指標已顯示黃金可能接近短期反彈時機。根據貴金屬資訊網站《Kitco News》23日報導，現貨黃金價格當時跌至每盎司3992.30美元，單週跌幅超過4%，不僅跌破4000美元整數關卡，也創下6月初以來最大單週跌幅，其中主要賣壓集中在22日。儘管美國10年期公債殖利率已跌破5%，理論上有助於降低持有不孳息黃金的機會成本，但金價仍未能止跌。分析師指出，持續高漲的通膨迫使Fed維持貨幣緊縮政策，推升實質利率及美元走勢，削弱黃金的投資吸引力。此外，近期美股波動加劇，促使部分投資人轉向長天期美國公債避險，卻未能同步帶動黃金需求。市場對流動性不足的擔憂，以及技術性賣壓，反而成為主導金價走勢的主要因素。盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，黃金市場正陷入短線投機交易者與長期投資人之間的拉鋸。前者趁金價走弱尋求獲利機會，後者的基本需求則依然穩健。他指出，金價週四跌破每盎司4065美元後，觸發更多停損及動能交易賣盤，加上市場擔憂流動性風險，進一步擴大跌勢。漢森認為，短期應關注每盎司3970美元的關鍵支撐價位。若投機部位調整接近極端水準，未來一旦技術面改善，金價可能出現快速反彈。BCA Research首席大宗商品策略師伊布拉欣（Roukaya Ibrahim）認為，近期金價急跌可能與跨資產市場的流動性壓力有關，尚不足以判定黃金已進入長期下跌趨勢。她指出，金價與200日移動平均線的偏離程度，已接近7月底出現短期低點時的水準，顯示市場可能進入超賣狀態。不過，美元走強及通膨居高不下，仍可能限制反彈幅度。她預期，金價短期較可能呈現區間震盪，而非立即展開強勁漲勢。Britannia Global Markets金屬部門主管威爾許（Neil Welsh）也認為，這波下跌並未根本改變黃金的長期投資前景，央行持續買進黃金仍可提供支撐。但若股市進一步大幅修正，投資人可能被迫出售黃金籌措現金，以因應保證金追繳，導致金價承受更多壓力。市場本週將聚焦聯準會利率決策。投資人普遍預期Fed此次將維持利率不變，但12月仍可能再度升息。美國銀行財富管理公司（U.S. Bank Wealth Management）資深投資策略師霍沃斯（Rob Haworth）表示，Fed雖然不太可能激進升息，但持續對抗通膨的政策立場，仍足以支撐美元，壓抑不具孳息收益的黃金。該機構經濟學家預期，Fed可能於12月及明年3月各升息一次。除了Fed，加拿大央行、歐洲央行及日本銀行本週也將召開貨幣政策會議，相關決策可能進一步影響全球金融市場。XS.com業務發展主管馬薩布尼（Simon-Peter Massabni）指出，中東戰事持續推升能源價格與通膨壓力，也可能造成資金轉向現金部位，使黃金面臨賣壓。若要緩解金價下跌壓力，中東局勢需要出現更持久的穩定。展望後市，漢森認為，隨著避險基金部位逐漸接近淨放空，黃金可能醞釀反彈，但金價必須重新站上每盎司4230美元，才能更明確確認近期修正告一段落。他也指出，市場部位與流動性壓力可能要等到11月底的12月期貨合約到期後才逐漸緩解。儘管短期走勢仍充滿不確定性，投資組合分散配置需求及財政、地緣政治風險，仍可能支撐年底金價回升。