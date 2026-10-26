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資深主持人胡瓜在昨（25）日以跟陳亞蘭、歐漢聲合作的節目《週末最強大》，拿下金鐘獎節目類的「綜藝節目獎」。而在壓軸頒發大獎時，3人直接重現當年《包青天》的經典角色，開炮在場的每組入圍者，就連曾國城、沈玉琳都在內，胡瓜還開嗆沈玉琳別得獎受刺激，瞬間讓觀眾全笑翻直呼：「全場只有他敢這樣講。」胡瓜昨日壓軸扮演《包青天》的師爺，先是自嘲自己歷年來多次槓龜，接著又點名每組入圍「綜藝節目主持人」的人，先點名陳漢典和Lulu，說他們拿獎拿到手軟，又說曾國城什麼獎沒拿過，獎盃都拿去桿麵條， 才有曾拌麵，「現在乾拌面倒了一家，他不需要了。」讓曾國城笑翻。接著胡瓜又點名大病初癒的沈玉琳，「恭喜您啊！哎呀您身體健康是最大的福氣啦，我看到您健康我多開心，您生病我多煩惱。真的是您不要受太大的刺激，萬一一得獎，您萬一…我是為您身體健康著想，真的。」還故意念反他節目《11點熱吵店》，念成「熱炒11點」，讓沈玉琳爆笑糾正。胡瓜這段妙語如珠，也直接讓觀眾全笑翻，「真的狂開炮，全場應該只有他敢這麼講」、「這趴真的嘴巴笑到閉不起來哈哈哈」、「這種玩笑果然只有大前輩能開。」