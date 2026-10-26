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連假收假日南部飆33度高溫！北東仍有雨要帶傘

▲今日迎風面北海岸至東北角局部偶短暫陣雨，周二、周三東北季風增強，北部、東部及宜蘭山區轉濕。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明起東北季風2波接力！北部轉濕涼低溫剩22度

▲周四、周五東北季風減弱，周六、周日又有另一波微弱東北季風通過，將對桃園以北、東半部地區帶來短暫降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周末東北季風再增強！桃園以北又變天

▲光復節連假也即將結束，中央氣象署表示，未來一週天氣將逐步回穩，但仍有兩波東北季風接力影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

煙花颱風最新動態！最新路徑出爐：恐進入爆發期轉強颱

▲煙花颱風路徑預計沿著太平洋高壓邊緣持續西行，於下周中期逐漸轉北北西移動，後續高壓東退，再轉東北東朝日本東方遠海移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（26）日是光復節連假收假日，根據天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，，建議民眾早出晚歸多添加衣服保暖。天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今（26）日維持偏北風環境，不過整體雲量減少，僅北部、花蓮以北地區雲量偏多 ，大致為多雲時陰天氣。迎風面北海岸至東北角局部偶短暫陣雨，新竹以南轉晴時多雲天氣。至於氣溫方面，中北部、東部約22至28度，中部以南約24至33度，日夜溫差仍大，請民眾多留意。明日、周三（27日、28日）東北季風增強，迎風面北部、東部為陰或多雲有短暫陣雨天氣，其中北部及宜蘭山區預估有較多降雨發生，局部降雨量可達大雨，新竹以南維持晴時多雲天氣。氣溫方面，受東北季風影響，高溫稍下滑，中北部、東北部氣溫約22~26度，中部以南至台東氣溫約20~32度，日夜溫差持續偏大，早出晚歸需多添衣。周四、周五（29日、30日）東北季風減弱，但迎風面東北角、東部雲稍多且偶有短暫陣雨，其餘地區為晴時多雲天氣，各地白天高溫可略回升1~2度。薛皓天分析，周末預估東北季風再度增強，屆時北部、東北部將再度轉陰雨天氣。根據氣象署表示，周六、周日（10月31日至11月1日）微弱東北季風快速通過，預估周五下半天或周六前後，會是另一波微弱東北季風快速增強又減弱的過程，將對迎風面桃園以北、東半部地區帶來短暫降雨，新竹以南地區天氣仍不受影響，各地溫度變化幅度則不大。另外針對颱風最新動態，薛皓天指出，薔琵颱風過後，目前太平洋面僅剩24日生成的煙花颱風，未來路徑預計沿著太平洋高壓邊緣持續西行，於下周中期逐漸轉北北西移動，後續高壓東退，再轉東北東朝日本東方遠海移動。薛皓天強調，煙花颱風後續將進入強度爆發期，從氣象署預報上來看，可再增強為強烈颱風，是否仍繼續挑戰今年的風王仍可觀察，不過預估對陸地無影響，可不必太擔心。