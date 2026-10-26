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澤倫斯基：領土爭議須由領導人層級處理

川普政府密集斡旋 美特使接連會晤俄烏領袖

先前三輪談判進展有限 領土與安全保障仍是難題

俄烏戰爭持續延燒，美國總統川普（Donald Trump）政府近期加強外交斡旋，試圖推動停滯已久的和平談判。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日表示，烏克蘭、美國及俄羅斯預計於11月舉行三方會談，討論結束戰爭的可能途徑。俄方也表態原則上同意重啟談判，會談地點預計設於阿拉伯聯合大公國。綜合法新社、Euronews等媒體報導，澤倫斯基25日接受烏克蘭電視台訪問時表示，烏方已準備好展開對話，相關議題可望在11月的三方會談中討論。澤倫斯基指出，若談判涉及領土問題，就必須由國家領導人親自協商，其他議題則可交由技術工作小組處理。他強調，烏克蘭支持美方盡快重啟談判的努力，目標是結束戰爭、推動和平，並為未來可能舉行的領袖峰會做好準備。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）23日也表示，美俄烏三方計畫於11月在阿拉伯聯合大公國舉行會談。俄羅斯總統外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）則透露，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已原則上同意在11月10日後恢復談判，討論重點將包括戰爭結束後，如何建立俄羅斯與烏克蘭的安全保障機制。此次三方會談計畫，是川普政府近期外交斡旋的最新進展。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）20日在挪威奧斯陸與澤倫斯基及歐洲領袖會面，隔天再與普丁舉行會談，試圖促成俄烏雙方恢復直接對話。在美方接連與俄烏領袖接觸後，基輔與莫斯科均表達願意在美國居中協調下重啟談判。俄烏雙方今年稍早曾在美國斡旋下舉行三輪談判，包括1月及2月在阿布達比舉行的兩次會談，以及2月在瑞士日內瓦進行的協商。不過，由於雙方在核心要求上仍存在重大分歧，先前談判除了促成戰俘交換外，並未取得明顯突破。