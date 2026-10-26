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香港股市名嘴「沈大師」驟逝！沈振盈街上突倒地送醫不治

▲沈振盈10月24日在大街上突然向前倒地昏迷，被附近民眾目擊緊急報警並聯絡救護人員。（圖／沈振盈課程同學會臉書）

胞妹證實死訊！沈振珊：哥哥一生致力香港金融證券業

▲沈振盈的妹妹沈振珊也於昨（25）日發布訃聞證實死訊。（圖／沈振盈課程同學會臉書）

「沈大師」沈振盈是誰？金融海嘯前「一股不留」成經典：離世前仍主持節目

香港財經界驚傳噩耗，人稱「沈大師」的香港資深股市評論人、財經名嘴沈振盈，在10月24日晚間結束聚餐後，突然在香港港灣仔街頭倒地昏迷，雖然火速送醫搶救仍宣告不治，享壽65歲，其胞妹沈振珊已於昨（25）日發布訃聞證實死訊。據了解，沈振盈離世前一天，也就是10月23日還登上網路財經節目，持續分享對於股市的看法，如今卻傳出死訊，讓外界感到不捨。根據港媒《香港01》報導，沈振盈在10月24日晚間7時拜訪友人位在灣仔區的住宅，大約停留30分鐘後就離開，隨後想沿著駱克道前往計程車站乘車，卻在途中突然向前倒地昏倒，附近民眾目擊發現後，緊急報警並通知救護人員到場，等待救護員到場後便將他送往律敦治醫院，據悉當下他已陷入昏迷，經過醫護人員搶救，仍於當晚9時宣告不治。報導指出，警方初步調查認為案件並無可疑之處，確切死因有待驗屍確認，目前案件已交由灣仔警區雜項調查隊。沈振盈的妹妹沈振珊也於昨（25）日發布訃聞證實死訊，表示沈振盈一生致力於香港金融證券業，投資課程培育出許多學生，感謝大家一直以來對他的愛戴、敬重與陪伴，目前家屬正處理其後事及追思活動安排，細節將另行公布。據了解，是香港知名財經分析師，1987年畢業於香港中文大學工商管理學院，主修企業管理、副修財務學。在1992年正式投身證券界，並從2000年開始撰寫專欄文章，2007年港股大升時，他曾拋出「一股不留」的言論，因而受到廣泛關注，因其股市預測與實際走勢常引發話題，被網民戲稱為「沈大師」。沈振盈曾擔任英皇證券研究部主管，並長期出任訊滙證券行政總裁，直到2024年初卸下第一線職務。但退休後，沈振盈仍時常透過網路節目分析股市，還與蔡康年共同主持網台節目《RagaFinance財經台》，但在他離世前一天，沈振盈在10月23日仍像以往一樣參加財經節目，分享對於現今股市走勢的看法，如今傳出離世噩耗，讓不少人感到不捨。