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美軍宣稱完成主要航道掃雷 商船安全通行率逾95%

協助出口逾15億桶原油 美軍強調維護航行自由

美國與伊朗衝突持續，全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航行安全備受關注。美國中央司令部（CENTCOM）25日表示，美軍已清除伊朗在海峽主要國際航道布設的水雷，過去6個月協助超過3000艘商船安全通行，並協助波斯灣盟國自今年夏季以來出口逾15億桶原油。美軍宣稱，近期通過海峽的船舶安全通行率超過95%，主要航道目前已無伊朗水雷威脅。綜合以色列時報、安納多盧通訊社等外媒報導，美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）25日搭乘美國陸軍CH-47「契努克」（Chinook）直升機，視察荷姆茲海峽的軍事部署及航道安全情況，並與參與掃雷行動的美軍人員會面。庫柏表示，經過美軍人員努力，荷姆茲海峽的主要通行航道目前已清除伊朗布設的水雷，美方將持續與波斯灣合作理事會（GCC）、美國政府跨部門機構及航運業者合作，確保商業船舶順利通行。美國中央司令部指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）先前曾在國際航道布設水雷，企圖阻礙海上運輸。美軍完成掃雷作業後，海峽航運逐步恢復，過去6個月已協助超過3000艘商船通行。根據美軍統計，近幾個月通過荷姆茲海峽的船舶中，超過95%安全完成航程。美方認為，相關數據顯示美國及區域盟國已掌握這條國際航道的通行安全。不過，上述數據與航道安全評估均為美軍公布的資訊。除了協助商船通行，美國中央司令部也表示，美軍自今年夏季以來，已協助波斯灣盟國出口超過15億桶原油，確保能源運輸持續運作。庫柏強調，美國將繼續與波斯灣盟國及航運業者密切合作，維護荷姆茲海峽的航行自由，確保商業運輸不受干擾。荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是全球重要的原油運輸航道。今年2月底，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊後，當地衝突升高，伊朗也多次試圖阻礙海峽航運。