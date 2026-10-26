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▲季芹接連在IG發文，恭喜老公王仁甫（中）得金鐘獎。（圖／翻攝自季芹IG@chin_chin416）

綜藝節目《飢餓遊戲》在昨（25）日的金鐘獎節目類頒獎典禮中，勇奪「實境節目主持人獎」，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮（吳函峮）、蔡黃汝（豆花妹）攜手上台領獎，其中王仁甫還在台上甜謝愛妻季芹，而季芹也在IG發文隔空放閃，表示自己看哭，淚喊：「你們的辛苦終於被肯定了。」季芹昨日得知老公王仁甫的《飢餓遊戲》得獎後，接連在IG發文，先是透過限時動態淚喊：「真的哭了，太感人。」接著又發文恭喜所有《飢餓遊戲》主持人，「實在是太…為老公開心了，太帥了、太棒了，你們的辛苦終於被肯定了。」並感謝《飢餓遊戲》團隊及粉絲們。回顧昨日的頒獎典禮，《飢餓遊戲》打敗《廚師的迫降：客家廚房 2》、《嗨！營業中－第六季》、《胡來旅行社》、《人生幹大事上山吧！台灣隊》等勁敵，勇奪「實境節目主持人獎」的獎項。王仁甫在講得獎感言時，也不忘甜蜜放閃季芹，「謝謝我的老婆季芹，我拿到金鐘獎了，謝謝妳。」第一時間就想跟老婆報喜。而之後在後台訪問時，王仁甫也分享自己出門前，季芹就問：「家裡的櫃子是不是需要騰一個空間出來讓你放獎座？」如今順利抱獎，他打算回家與老婆、朋友一起慶祝。