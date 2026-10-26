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唐西奇成為自1963年貝勒（Elgin Baylor）以來第一位在同一場比賽中至少得到50分和10次助攻的湖人球員

NBA 2026-27賽季首場單場50分神蹟正式誕生！洛杉磯湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）今日在客場出戰猶他爵士隊的比賽中開啟無解得分模式，全場狂轟52分、10次助攻與8個籃板，不僅率領球隊克服最多落後18分的劣勢，更在第四節讀秒階段以致命連續三分球鎖定勝局。終場湖人以132：123逆轉擊敗爵士，豪取開季3連勝，猶他主場看台在比賽尾聲更響起震耳欲聾的「MVP」歡呼聲，徹底征服客場。根據《The Athletic》記者莫瑞（Law Murray）報導，作客鹽湖城的湖人隊開賽防守崩盤，首節遭到爵士猛烈火力轟炸單節狂丟47分，陷入最多18分的巨幅落後。然而，開季前兩戰命中率僅38.5%的唐西奇在今晚徹底找回投籃準星，上半場尾聲便以一記後撤步三分球幫助球隊以74：71反超。進入決勝第四節，唐西奇更是隻手遮天，連續在左側四十五度角命中兩記關鍵三分球，率隊打出一波14：5的致勝攻勢。終場前34秒，唐西奇更吸引包夾後精準助攻後場搭檔里夫斯（Austin Reaves）飆進鎖定勝局的三分彈，里夫斯隨即對著客場球迷比出招牌「閉嘴」手勢，徹底澆熄爵士反撲氣焰。此役湖人後場雙槍同場爆發，唐西奇攻下52分、里夫斯挹注29分，兩人聯手包辦全隊132分中的81分。這是唐西奇個人職業生涯第10次單場得分突破50大關，同時也是他自2026年3月對邁阿密熱火隊狂砍60分以來的最高單場得分紀錄。這項壯舉更讓唐西奇追平了詹姆斯（LeBron James），並列湖人隊史單場50分場次第三多的傳奇紀錄。本場比賽也是湖人新援中鋒凱斯勒（Walker Kessler）轉戰洛城後首度重返猶他。儘管凱斯勒受到犯規麻煩與爵士禁區嚴防影響僅拿2分7籃板，但爵士收縮內線的防守策略卻給了湖人外線極大空間，湖人全場三分球47投20中，徹底用外線射穿對手防線。開季前兩戰雖然球隊皆拿下勝利，但唐西奇個人手感相對低迷。賽後唐西奇表示，開季前兩戰雖然命中率不高，但他始終對自己的狀態充滿信心，只要個人節奏步入正軌，湖人隊就能展現更強大的爭冠競爭力。隨著唐西奇轟下全聯盟本賽季第一個50分、開季率隊繳出3勝0敗的不敗戰績，這位新任洛城招牌球星正以最震撼的方式強勢宣告年度MVP的爭奪雄心。