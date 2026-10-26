皮克敏手遊《Pikmin Bloom》隨著10月底到來，玩家們任務也逐漸進入收尾階段，為了讓皮友們進行最後衝刺，周三至周六（10月28日至10月31日），官方將連續4天讓「巨大萬聖節蘑菇」出現在地圖上，且每天都能使用3次大聲公尋求好友協助，4天能使用12次，皮友們一定要好好把握。

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巨大萬聖節加碼　10月底連打4天

《Pikmin Bloom》9月以「萬聖節」為主題，推出「彩繪玻璃飾品皮克敏」，10月蒐集任務目標則是「彩繪玻璃餅乾」，「巨大萬聖節蘑菇」則分別在4個周末出現，官方也在每月底例行性加碼2天，從周三到周六都有巨大蘑菇可以挑戰。

▲《Pikmin Bloom》10月推出全新的「彩繪玻璃裝飾皮克敏」，蘑菇主體也是「萬聖節蘑菇」。（圖／《Pikmin Bloom》官方提供）
▲《Pikmin Bloom》10月推出全新的「彩繪玻璃裝飾皮克敏」，蘑菇主體也是「萬聖節蘑菇」。（圖／《Pikmin Bloom》官方提供）
10月拚最後一波　大聲公免費3次連開5天

本周《Pikmin Bloom》萬聖節活動結束後，準備迎接11月的週年紀念系列活動，台灣玩家可以好好把握尋找巨大萬聖節蘑菇，巨大萬聖節蘑菇掉落的神秘寶箱會比一般版本更稀有，可獲得更多活動素材，尤其是「彩繪玻璃餅乾」獎勵數量眾多，對還沒完成本月任務、想收齊任務服裝獎勵的玩家來說，是最後的衝刺機會。

此外，《Pikmin Bloom》官方也同步開放，周三至周六「蘑菇戰鬥大聲公」每天每人免費使用3次，玩家可以透過大聲公邀請好友加入同一場蘑菇戰。《Pikmin Bloom》尚未公布11月主題和主副花，但預計將會以「遊戲5週年紀念」為出發點，副花則是2025年11月主花「鼠尾草」。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。