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▲官方今正式公布，草蜢明年1/16、1/17連兩天在台北小巨蛋開唱，門票於11/6上午11點在KKTIX正式開賣。（圖／寬魚國際提供）

草蜢 《THREE IN LOVE 演唱會2027-台北站》

香港男子唱跳組合草蜢由蘇志威、蔡一智和蔡一傑組成，10/24、10/25在澳門舉辦《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT》演唱會，兩場共吸引2.4萬人。草蜢成軍超過40年，昨晚也獲金氏世界紀錄（港譯：健力士世界紀錄）認證，頒發「Longest -Running C-Pop Group with No Line-up Changes」（華語最長壽不變陣組合），同時他們也宣布明年1/16、1/17再次登上台北小巨蛋開唱，門票於11/6上午11點在KKTIX正式開賣。草蜢近來展開巡演，10/24、10/25在澳門威尼斯人綜藝館開唱，兩場門票全數完售，吸引2.4萬名粉絲朝聖。草蜢一連帶來多首唱跳歌曲，包括經典歌〈忘情森巴舞〉、〈寶貝對不起〉、〈失戀陣線聯盟〉粵語版，數度掀起全場大合唱。草蜢整整3小時又唱又跳，展現驚人體力，而三人默契更是沒話說，攜手走過41年的他們，也獲得金氏世界紀錄認證「華語最長壽不變陣組合」，再次迎接團體重要里程碑。成員蘇志威感性分享，「入行的時候我們需要填一些個人資料，比如愛好、家庭背景等，我當時寫有父母有六個兄弟姊妹；40年之後，如果要再寫，可以改現在有八個兄弟姊妹（蔡一智、蔡一傑）。」而蔡一智則說，40年真的不容易，經過高山低谷，從屋村仔慢慢去到紅館，去到這個世界各地繞了一大圈，你們（粉絲）依然還在我們身邊，謝謝！」蔡一傑也搞笑說，「14歲那年，如果沒有邀請另外兩位一起參加比賽，你們會不會已經變成非常出色的CEO？」並稱自己會是一個非常出色的修車師傅。而蔡一智則回：「不是醫生就是護士，如果干涉我參加這個比賽遞表的話，今天就不會站在這個台上享受這晚，所以很謝謝兩位，瘋了41年，謝謝。」接連在香港、澳門開唱，草蜢的演唱會也獲得觀眾一致好評，今年7月他們擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓時，台上也宣布明年1月將重返台北小巨蛋，如今官方也正式公布演出日期，《草蜢 THREE IN LOVE 演唱會 2027－台北站》1/16、1/17將連兩天攻蛋，門票於11/6上午11點在KKTIX正式開賣。2027年1月16日（六）晚間7:002027年1月17日（日）晚間6:00台北小巨蛋 Taipei Arena$4880 / $4280 / $3880 / $3280 / $2880 / $1880 / $800