我是廣告 請繼續往下閱讀

香蕉哥哥（林掄元）在昨（25）日的金鐘獎節目類頒獎典禮中，以與阿猴（林昶甫）主持的兒童節目《阿猴出任務》勇奪「兒童少年節目主持人」的獎項，這也是他時隔16年再度奪下該獎項。雖然他因颱風天導致金鐘獎延期，所以卡到預定行程而缺席，但他仍現身慶功宴，並透過IG發表心境，笑說讓家裡單身16年的獎座脫單，還坦承得知得獎時瞬間落淚，「年紀大了會有點感傷。」香蕉哥哥昨日因在屏東演出，所以缺席金鐘獎的頒獎典禮，而在快忙完時，他坐在車上休息，剛好正在頒發「兒童少年節目主持人」的獎項，他拿著手機認真觀看，在聽到自己名字時，他不敢置信的摀住嘴，「年紀大了會有點感傷，真的很想哭，不知道為什麼。」哽咽表示：「小新說沒有得獎沒關係，再努力就會有是真的。」並感謝大家支持。而這也是香蕉哥哥繼2010年的《YOYO小狀元》後，時隔16年再度奪下該獎項，他也幽默說終於讓家裡的獎座脫單。除此之外，他也回憶去年同樣以《阿猴出任務》入圍，卻沒能得獎，因此終於拿下獎項，也讓他感到更加感動。雖然沒能參加典禮，但香蕉哥哥還是趕回台北參加慶功宴，還特地穿上原本要在金鐘紅毯的特別訂製服裝，「很開心能夠參與公視的慶功宴，和大家一起分享這份喜悅！」並表示收到很多祝福訊息，開心表示：「雖然今天的金鐘之旅有點不一樣，但能夠得獎、收到大家滿滿的祝福，心裡真的很開心、很滿足！」並感謝大家讓他的喜悅更完整。