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費城76人隊今（26）日在主場迎戰底特律活塞隊，力拚開季4連勝。在當家塞揚級中鋒恩比德（Joel Embiid）因右腳足底筋膜炎管理而缺席背靠背第二戰的情況下，76人教練團宣布由現年41歲的傳奇球星詹姆斯（LeBron James）頂替先發五號位，生涯首度披上76人戰袍擔任先發中鋒。在週六以127：116力克密爾瓦基公鹿隊的比賽中，恩比德狂砍28分、11籃板與10助攻的「大三元」數據，率隊豪取3連勝。儘管恩比德賽後開玩笑呼籲媒體向球團施壓讓他連續出戰，但76人醫療團隊仍以保護其長期健康為優先，安排他在背靠背賽事輪休。反觀前一戰因下背部與坐骨神經保養缺陣的詹姆斯，此役傷癒復出隨即接下全新重任。76人官方公布的先發五人名單為：馬克西（Ty Reese Maxey）、波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗（Jaylen Brown）、韋德（Dean Wade）與擔任先發中鋒的詹姆斯。76人總教練納斯（Nick Nurse）賽前受訪時表示，球隊將由詹姆斯與波納（Adem Bona）以及韋德共同分擔中鋒職責，更對詹姆斯信心十足：「我認為他在五號位絕對沒問題。」儘管詹姆斯職業生涯大部分時間都在外線擔任進攻發起點，但他兼具頂級身材厚度、傳球視野與低位單打腳步，成為打「五小陣容」最具殺傷力的隱形中鋒。納斯指出，這項變陣讓76人能夠以詹姆斯為戰術樞紐展開高位策應，四周則圍繞著多名具備外線與突破能力的進攻點。一旦活塞隊企圖往禁區收縮防守，詹姆斯神準的傳球便能為外圍的馬克西與布朗製造充裕的出手機會，甚至在防守端也能透過換防壓制對手。唯一的考驗，在於詹姆斯必須承擔起卡位衝搶籃板與禁區肉搏護框的高強度消耗。76人之所以大膽實施這項小球實驗，某種程度上也拜對手傷兵滿營所賜。開季表現搶眼的活塞隊兩大先發主力皆掛免戰牌——甫簽下5年2億美元頂薪合約的主力中鋒杜倫（Jalen Duren）因右大腿後側肌拉傷預計缺席兩周，年度防守第一隊的側翼大鎖湯普森（Ausar Thompson）也因右腳踝扭傷缺陣。在活塞禁區高度與外圍機動性大打折扣的情況下，76人獲得了極佳的實戰演練機會。對於志在爭冠的76人而言，球隊如何在漫長賽季中度過「沒有恩比德的日子」始終是最大課題；而詹姆斯客串五號位的代班成效，無疑將為球隊未來的輪替調度提供一個可能的答案。