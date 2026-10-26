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好市多藍莓10點就搶光！會員爆氣：變黑鑽卡專屬

▲會員一早10點就衝到好市多冷凍藍莓櫃位前，發現只剩下箱子，完全沒見到商品本人，讓他質疑是被黑鑽卡會員掃空。（圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

黑鑽卡會員早上也買不到藍莓！眾解答真相：補貨時間有差

但多數會員強調，就算是黑鑽卡會員也要遵守限購規定，且藍莓搶手程度與各分店到貨時間、補貨量有關，部分門市的冷凍藍莓並非每天固定在開店前上架，有時是下午或傍晚才補貨，就算是黑鑽卡會員早去也常撲空。

▲由於冷凍藍莓需求量突然暴增，好市多前陣子祭出限購令，每位會員限購一包，甚至將包裝改小包。（圖／記者徐銘穗攝）

好市多冷凍藍莓爆紅！官方祭限購令又改包裝

由於冷凍藍莓需求量突然暴增，好市多前陣子祭出限購令，每位會員限購一包，甚至將包裝改小包、容量變得更少，也不見過去夾鏈袋設計。

好市多（Costco）人氣商品多樣，但說到近期最搶手的熱門商品，絕對是「亞細亞田園冷凍智利藍莓」，不只造成全民瘋搶，甚至讓好市多官方祭出限購令。近日有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，崩潰表示，一大早10點11分就衝到好市多藍莓櫃位前，沒想到早已被掃空，並貼出現場照片。只見畫面中，但貼文曝光後，卻引來一票黑鑽卡會員搖頭解釋，、「我從六月就沒有買到，特地早去也沒有，結果那天是傍晚上架」，認為撲空原因可能與各間分店補貨時刻有關，並非全是黑鑽卡會員搶購導致。據了解，好市多冷凍藍莓近年來突然爆紅，主要在於其具備免清洗、免去皮、開袋即退冰就能食用等優點，還能長期保存且品質穩定，吃法上也相當多元，可加入優格或蜂蜜增添風味。不只如此，還有消費者比價後發現，好市多售價明顯低於其他通路，因此造成搶購潮，導致各分店「到貨即秒殺」。然而這起早上藍莓全空事件突然引發爭議，主要是因好市多近年實施黑鑽卡會員提早1小時入場優惠，被認為是提早入場導致熱門商品被掃光。事實上，但外界對於改小包裝又限購政策，看法相當兩極，一票贊同「限購+改小包，讓更多的人能買到」，但另一派則搖頭認為「一堆東西搞限量還改小包裝，真的很麻煩」。儘管好市多祭出冷凍藍莓限購令，部分門市還是出現供不應求狀況，後續還演變成黑鑽卡提早進場論戰，也有人屢次撲空而選擇改到全聯等通路購買其他品牌，甚至批評「好市多早晚會玩死自己」，不過更多會員認為是跟風效果，因商品稀缺性被放大，進而引發全民搶購，呼籲大眾理性購買。