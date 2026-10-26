二哥里夫斯（Austib Reaves）賽後談到背後關鍵，在於讓唐西奇做自己，「作為他的隊友，你只需要讓他按照自己的方式打球，整支球隊都會受益。」

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湖人前3場合計攻下384分 雙核心居首功

里夫斯談關鍵：道理其實很簡單

我和雷迪克（JJ Redick）什麼都聊過，說實在，就是不斷在場上做出正確選擇，道理很簡單，就是用正確的方式打球，實際內容就會回饋你。

大家只想贏球，無論用什麼方式，贏下比賽才是最重要的。

洛杉磯湖人今（26）日132：123擊敗猶他爵士，一哥唐西奇（Luka Doncic）全場出賽38分鐘，攻下52分、8籃板、10助攻與2抄截，根據數據統計，湖人開季前3場至少都能攻下128分，場均則為128分，為隊史首度達成，也是開季至今火力最凶猛球隊，湖人開季至今取得3勝0敗，在唐西奇、里夫斯主導進攻下，前3場合計攻下384分，成為開季全聯盟最強進攻球隊。唐西奇方面先發出賽38分鐘，30投17中，其中三分球18投8中，罰球11投10中，得到52分8籃板10助攻2抄截。里夫斯本場則有29分、1籃板、4助攻、1抄截與2火鍋，雙核心合力砍下81分，成為致勝關鍵，里夫斯賽後也談到唐西奇比賽中展現的個人能力。「他一直都處於進攻模式，隨時準備好得分。作為他的隊友，你只需要讓他按照自己的方式打球，整支球隊都會受益。」里夫斯隨後表示：「「這就是我們這支球隊可貴的地方，沒有人有包袱、有雜念。 」里夫斯最後笑說，「