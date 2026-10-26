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▲草蜢（如圖）在台上不僅每一個動作都十分到位，甚至還繞場和歌迷近距離互動。對於普通人來說光是唱跳一首歌恐怕都會傷筋動骨，然而他們卻絲毫看不出疲憊，甚至四度安可上台寵粉。（圖／寬魚國際提供）

香港男子唱跳組合草蜢昨晚（25日）在澳門威尼斯人綜藝館開唱，整整3小時唱好唱滿，不僅帶來多首經典歌，他還邀請到天后容祖兒、男神古天樂擔任嘉賓，讓全場立刻暴動。平均年齡60歲的草蜢，在台上展現驚人體力，甚至4度安可寵粉，每一個動作、每一句歌詞都絲毫不馬虎，光是奔跑繞場四面舞台，對於同齡人來說都是一大挑戰，但三人卻帶來如此高強度的演出，讓觀眾們看了佩服不已。草蜢展開《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT》巡迴演唱會，只見平均年齡60的他們，帶來整整3小時的精彩演出，又唱又跳展現巨星實力。不僅舞台效果華麗，三人對於演出品質也絲毫不馬乎，每一個動作都十分到位，甚至還繞場和歌迷近距離互動。對於普通人來說光是唱跳一首歌恐怕都會傷筋動骨，然而草蜢卻絲毫看不出疲憊，甚至四度安可上台寵粉，遲遲不願下台，好體力讓眾人看了掉下巴。澳門首場演出，香港天后容祖兒被發現低調坐在觀眾席，3度力挺草蜢足見彼此的好感情，她也當場被「抓」上台，共同合唱〈永遠愛著你〉以及唱跳快歌〈隆重登場〉，炒熱全場氣氛。昨晚演唱會，則再次邀請到男神古天樂同台，他戴著墨鏡、灰色西裝帥氣現身，並笑說自己是草蜢演唱會的長期嘉賓；而草蜢隨即也幽默問古天樂是否很喜歡唱歌？古天樂則反問：「何以見得？ 」雙方一來一往的對話惹得全場大笑。另外，草蜢在台上又提起古天樂之前在澳門開Show ， 問說如果他們一起再來澳門開演唱會，大家覺得好不好？讓古天樂聽了笑回：「要跳死我啊！」而成員蘇志威不僅分享與古天樂長達27年的交情，接著蔡一智還爆料：「還有一個祕密想問大家，不知道大家知不知道？很久很久以前，古天樂曾經擔任過我們一個MV的男主角，大家知不知道是哪個MV？當時古天樂的皮膚還是很白呢！」笑說今天除了拍MV之外，不如順便把它給唱了，雙方一同合唱〈原諒我是我〉掀起演唱會高潮。