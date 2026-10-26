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水瓶滾進床底沒出來？先確認是否有障礙物

窗簾後方也要檢查 空服員教用衣架保持距離

浴帽、衣架還有其他妙用 解決住宿常見困擾

出國旅遊入住飯店，除了確認房間設備是否齊全，住宿安全也不能忽略。經常往返各國的空服員分享，旅客進房後可以利用一瓶水檢查床底是否有異物，或使用衣架查看窗簾後方，避免直接靠近可能存在危險的角落。這些簡單技巧尤其適合獨自旅行的旅客參考，但若發現可疑狀況，仍應優先離開房間並尋求飯店人員協助。綜合美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》等外媒報導，荷蘭皇家航空（KLM）空服員斯圖魯斯（Esther Sturrus）曾在TikTok分享多項飯店住宿技巧，其中一項就是利用水瓶檢查床底，影片吸引超過3.5萬人按讚。斯圖魯斯建議，旅客入住飯店後，可以將一瓶水往床底滾去，觀察水瓶能否順利從另一側滾出。如果水瓶卡在床底，可能代表下方有物品阻擋。不過，這不一定意味著有人躲藏，也可能是床架結構、額外寢具或其他物品造成，而且這項方法僅適用於底部留有空間的床型。相較於直接彎腰查看床底，利用水瓶可以先觀察是否有異常。若懷疑房內有人或存在安全威脅，應避免自行查探，立即離開並通知飯店櫃台或保全人員。另一名空服員麥金泰（Allyah McIntyre）則分享，自己入住飯店後，習慣檢查衣櫃、床底及窗簾後方。她建議，查看窗簾時可以使用衣架撥開布料，避免直接將手伸入或將身體靠近視線死角。這項技巧是她從資深空服員前輩身上學到的。此外，旅客也應確認房門能否正常上鎖。經常獨自旅行的人，可考慮攜帶便攜式門鎖或門擋警報器，但使用時仍須確保不會妨礙緊急逃生。除了安全檢查，斯圖魯斯也分享多項實用的飯店生活技巧。例如利用附有夾子的褲架夾緊遮光窗簾，避免光線從縫隙透入；將飯店提供的浴帽套在鞋底，防止髒鞋弄污行李箱內的衣物，也能用來隔開經常被觸碰的電視遙控器。若衣服在行李箱內壓出皺褶，可以趁洗澡時將衣物掛在浴室內，利用蒸氣幫助減少皺褶；浴室鏡子起霧時，則可使用吹風機吹散水氣。不過，空服員也提醒，水瓶及衣架都只是輔助檢查工具，無法保證房間完全安全。若入住後發現不尋常的狀況，應以自身安全為優先，避免獨自冒險確認，必要時可要求飯店協助更換房間。