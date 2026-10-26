我是廣告 請繼續往下閱讀

檢查5油3水 不過度依賴輔助駕駛

光復節連續假期今（26）日收假日，交通部高速公路局預估今日交通量為107百萬車公里，重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林等路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。今日0時至5時平均交通量為4.7百萬車公里，為年平均平日1.2倍；預估今日交通量為107百萬車公里。高公局預判今日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。截止7時，目前全國道路路況皆大致正常，交通量為8.1百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12時至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局呼籲民眾出門務必妥為檢查5油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、3水（引擎冷卻水（水箱水）、電瓶水、雨刷水）、輪胎（胎紋、胎壓與外觀）、電瓶、雨刷及煞車功能，並確認儀表板指示燈有無亮起或引擎運轉有無異音，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。