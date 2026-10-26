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金州勇士隊開季苦吞3連敗，內線戰力空前告急。休賽季才剛以2年4000萬美元續約的拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），因自律神經失調疾病「姿勢性心搏過速症候群（POTS）」復發，不僅缺席至今，甚至面臨提前退役危機，已被球團正式擺上交易貨架。然而，美國資深體育記者戴佛尼（Sean Deveney）在體育媒體《Heavy》最新報導中披露聯盟高層看法：勇士若想順利甩掉這份「無法上場」的爛約，恐得被迫吸收對方的溢價合約，甚至必須倒貼首輪選秀籤。現年31歲的波爾辛吉斯本季薪資高達約2000萬美元，下季僅有200萬美元為受保障金額。儘管這份合約在帳面上具備「準到期約」的薪資彈性，但聯盟各隊對接盤的意願卻相當冷淡。報導指出，全聯盟目前的普遍共識是「勇士的操作整整晚了一年」。一名NBA球團高層向《Heavy》直言：「如果勇士願意在交易中吸收溢價薪資並附上選秀籤，那當然很好談。但問題是，今年聯盟根本沒有任何球隊在擺爛！即使是戰績後段班或正處於重建階段的球隊，今年也都全力爭取贏球。沒有球隊會平白無故把一名能上場貢獻的即戰力送走，換來一個根本無法出賽的傷兵，就算這能幫他們在未來省下薪資空間也一樣。」美媒深入評估指出，勇士若想成功送走波爾辛吉斯，目前市場上唯有兩條路可走：第一是願意替交易對象承接其他球隊急欲脫手的超長溢價爛合約；第二則是在交易包裹中附上珍貴的未來首輪選秀權作為補償。高層更進一步警告，在某些嚴苛的談判情境下，勇士甚至可能必須「兩者兼備」——既要吸收溢價球員，還得割捨首輪籤，才會有球隊願意伸出援手。除了市場接受度低，勇士自身的薪資結構也是一大枷鎖。由於勇士目前觸發了第二層硬薪資上限（Second Apron），交易操作受到諸多嚴格限制——他們雖然可以合併多名球員薪資進行打包，但在任何交易中「換回的薪資絕對不能高於送出的薪資總額」。美媒分析，若勇士想要藉由交易引進更高薪資的明星中鋒，例如沙加緬度國王隊的沙波尼斯（Domantas Sabonis）或密爾瓦基公鹿隊的透納（Myles Turner），光靠波爾辛吉斯一人絕對無法達成薪資配平。勇士除了難以撼動的格林（Draymond Green）之外，極有可能被迫將年輕潛力射手穆迪（Moses Moody）放進包裹打包送出。隨著交易截止日倒數三個半月，管理層如何在保全選秀資產與補強禁區即戰力之間取得平衡，將面臨極其殘酷的操盤考驗。