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蔡康永傳穿黑西裝出席競總 蔣萬安：尊重每個人的穿著

藝人蔡康永日前因出席民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭中國網友出征、品牌切割，昨（25日）晚間更突然在微博發表聲明，強調自己「沒有支持過台獨」，引發外界聯想2016年「周子瑜事件」。對此，台北市長蔣萬安今（26）日受訪時表示，不論蔡康永支持或不支持他，都尊重其言論及政治立場，更強調反對任何人因政治立場不同，就動輒出征、抵制或杯葛，「我絕對不允許、絕不接受這樣反民主的威脅。」對於蔡康永言論，蔣萬安今受訪表示，「歡迎蔡康永先生今天來參加我競總的成立活動。」他強調，其實不論蔡康永先生支持或不支持他，都尊重蔡康永的言論及政治立場，作為台北市長，也會盡力服務他。蔣萬安進一步表示，同樣地，任何一位台北市民，不管支持或不支持他，都尊重其言論和政治立場，也一定會盡力為所有市民服務、打拚，「我尤其反對任何人因為其他人的言論或政治立場不同，就動輒去出征、抵制或是杯葛。我絕對不允許、絕不接受這樣反民主的威脅。」媒體追問，若蔡康永今日出席競總成立活動，是否會親自給予安慰？此外，蔡康永表示將穿著黑色西裝出席，是否有事先通知活動服裝主題為白色？蔣萬安再次強調，「我當然絕對尊重蔡康永先生他的立場、他的言論，那也絕對不希望，甚至絕不允許任何人因為表達他的政治立場，或參與一場政治活動跟自己不同，然後就去出征，甚至抵制、打壓他。」蔣萬安直言，「我覺得這是一個完全違反民主的威脅。」至於蔡康永出席活動的衣著問題，他則表示，「我們都尊重每一個人他的穿著。」