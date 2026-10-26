雷霆二哥J.威廉斯（Jalen Williams）一次切入落地時壓到左腳踝，直接嚴重扭曲變形，當場被擔架抬出場，畫面相當驚悚

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J.威廉斯腳踝扭曲變形 場上球員瞬間抱頭

天啊……J.威廉斯，太糟糕了。如果沒有必要，拜託別看重播畫面。他的腳踝看起來像是脫臼或者骨折了。

J.威廉斯又遭遇重傷 SGA賽後也哭了

一哥SGA亞歷山大當時就在J.威廉斯身邊，看到他落地後重傷，賽後談及此事，他一度哭到泣不成聲

J.威廉斯曾短暫離場 回歸後遭遇腳踝重傷

J.威廉斯本場就曾在上半場短暫離場，根據外媒報導，疑似是腳部不舒服、接受治療，但下半場又回歸，結果就在末節遭遇腳踝重傷。

奧克拉荷馬雷霆今（26）日主場交手洛杉磯快艇，比賽末節剩下1分14秒時，，不僅一哥SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後泣不成聲，現場記者史密斯（Keith Smith）則呼籲球迷，「如果沒有必要，拜託別看重播畫面。」開季2連勝的雷霆，稍早主場面對快艇，本季剛因傷回歸的二哥J.威廉斯出賽32分鐘，攻下8分、2籃板、5助攻與2抄截，末節剩下1分14秒時，他從左側切入，與對手在空中對抗後落地，身體重壓在左腳上，腳踝當場向外扭曲變形，一旁的隊友、對手瞬間抱頭不敢置信，J.威廉斯則望向自己的腳踝，面露無奈神情，最後被擔架抬出場，緊急接受治療。現場採訪記者史密斯發文表示，J.威廉斯疑似遭遇嚴重腳踝傷勢：「」但這僅是現場記者發文，詳細傷勢仍待官方確認。雷霆記者Andrew Schlecht則發文指出，，「這真是一個讓人心碎的夜晚。」雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）賽後受訪時則坦言，全隊現在都現在悲傷情緒中，「這種事情真的很難接受。我們現在狀態都不太好，這對球員們來說也是很大的打擊，大家的心情都受到影響。」值得注意的是，J.威廉斯去年因為手腕、腿筋拉傷，最終僅出賽33場比賽，季後賽與馬刺的西區決賽也沒有上場，最終雷霆血戰7場被馬刺淘汰。