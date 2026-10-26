我是廣告 請繼續往下閱讀

2026最後水逆「3星座淪重災區」！天蠍座最慘招小人

♉第3名：金牛座

▲金牛座這段時間感情受阻，如果是單身的金牛座，也容易遇到爛桃花。（示意圖／取自pixabay ）

♋第2名：巨蟹座

♏第1名：天蠍座

2026年最後一波水星逆行於10月24日至11月13日 登場，本波水逆回到天蠍座，根據命理專家小孟老師表示，這段時間感情容易受影響，或因錢財導致情感不順，也要注意投資市場波動，並提醒，避免捲入同事間的糾紛與問題。水星逆行會進入金牛座的夫妻宮位，如果是有另一半的金牛座要特別小心，這段時間容易與伴侶因意見不合，進一步導致爭執爭吵發生；如果是單身的金牛座，這段時間也容易遇到爛桃花，主動靠近的追求者，並非是真的想認真談戀愛，建議睜大眼睛看清楚。水星逆行將落入巨蟹座的偏財宮位，導致巨蟹座在投資市場時可能選錯標的，或是原本看好的標的也會出現變化，建議巨蟹座近期投資不要追高殺低，別因為一時衝動傷了荷包。水星逆行進入天蠍座的本命宮，這段期間要特別注意小人，如果身邊有遇到難纏的小人，或者討厭的天敵，對方又表現得特別高調，建議這段時間先保持低調，千萬別與他們正面對抗，最後受傷的可能是自己。此外，天蠍座最近也會有一些口舌之爭，尤其是在工作事業上，建議工作開會討論事情時，別急著做第一個發言的人，不妨先聽聽別人意見；若參加同事聚會時，也記得不要太多話，要不然有機會捲入同事間的糾紛，或是主管與同事間的問題。