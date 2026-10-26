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投票日爆交通爭議 部分投票所延長開放2小時

治安、物價成選戰焦點 女性選票左右戰局

波索納洛家族再度落敗 魯拉對美政策受關注

巴西總統大選25日舉行第二輪決選，現年80歲的左派總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）以些微差距擊敗前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro），成功連任，成為巴西史上首位4度當選總統的政治人物。這場選舉不僅凸顯巴西社會在治安、經濟與貪腐議題上的嚴重分歧，也牽動拉丁美洲政治版圖，以及巴西與美國總統川普（Donald Trump）政府的關係。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，魯拉在10月4日首輪投票中意外落後，弗拉維奧以47.03%的有效票得票率領先魯拉的45.16%，雙方相差約220萬票。由於兩人均未取得過半選票，選戰進入第二輪決選。最終魯拉成功逆轉勝出，也成為巴西1989年恢復總統直選以來，首位在首輪落居第二、卻於決選翻盤當選的候選人。不過，報導並未提供第二輪的確切得票率及票數差距。此次決選過程一波三折。魯拉陣營指出，部分州份接送選民前往投票所的巴士發生狀況，要求延長投票時間；弗拉維奧陣營則以豪雨導致選民難以前往投票所為由，也提出延長申請。巴西最高法院法官扎寧（Cristiano Zanin）隨後批准延長投票，但裁定公布時已接近原定下午5時的截止時間，部分投票所早已關閉，引發混亂。選舉機關之後澄清，只有尚未關閉的投票所可以繼續開放至晚間7時。弗拉維奧陣營對此表達強烈不滿，批評裁定時機不當。此次大選的主要議題包括治安惡化、生活成本上升及政治貪腐。根據9月公布的Quaest/Pax民調，28%受訪者認為暴力犯罪是巴西最嚴重的問題，其次是貪腐的22%，以及經濟問題的19%。弗拉維奧主張採取更強硬的治安政策，包括將大型犯罪組織列為恐怖團體、擴建監獄及降低刑事責任年齡。魯拉則因過去對毒品犯罪的發言受到批評，必須在傳統左派政策與民眾要求加強治安之間尋求平衡。經濟方面，儘管魯拉政府強調失業率處於低點、通膨逐漸緩和，但不少家庭仍感受到日常物價壓力。女性選民也成為兩大陣營爭取的關鍵族群。女性占巴西登記選民近53%，10月15日公布的Datafolha民調顯示，魯拉在女性選民中以49%對40%領先，弗拉維奧則在男性選民中以52%對40%占優勢。宗教選票同樣呈現明顯分歧。弗拉維奧在福音派選民中以62%對29%領先，魯拉則在天主教徒中以52%對42%占優勢。弗拉維奧是巴西前總統波索納洛之子，後者因涉嫌企圖推翻2022年大選結果而遭判刑入獄。此次弗拉維奧未能擊敗魯拉，對波索納洛家族及其政治勢力是一大挫折。美國總統川普（Donald Trump）曾公開稱讚弗拉維奧在首輪選舉中的表現，並表示密切關注巴西選情，但並未正式表態支持任何候選人。在外交政策上，魯拉強調巴西主權、多邊外交，以及與全球南方國家和中國的合作。相較之下，弗拉維奧主張與美國建立更緊密的關係，尤其是在治安及打擊組織犯罪等領域。隨著魯拉取得史無前例的第4次總統任期，巴西預料將延續目前的外交路線。然而，面對政治立場更趨保守的國會，以及高度分裂的選民結構，魯拉未來施政仍將面臨挑戰。