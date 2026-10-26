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奧克拉荷馬雷霆隊今日在主場以108：101險勝洛杉磯快艇隊，然而球隊卻贏來傷病噩耗。第四節最後1分多鐘，雷霆全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）在一次切入上籃落地時發生意外，左腳嚴重扭曲變形、遭擔架抬出場。目睹這慘烈一幕的雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在賽後受訪時當場眼眶泛紅、忍不住落下男兒淚；而多位知名運動醫學專家更第一時間分析指出，威廉斯極可能遭遇嚴重的「左側脛骨與腓骨骨折」，賽季恐提早宣告報銷。這起令人怵目驚心的受傷慘劇發生在第四節倒數1分多鐘。當時雷霆發動防守反擊，威廉斯強勢持球切入禁區挑戰籃框，在空中受到快艇防守球員夾擊失去平衡，下墜時左腳直接卡在身體下方重摔落地。威廉斯的左腳踝與小腿當場呈現非自然的角度扭曲折疊，畫面極其驚悚。倒地後的威廉斯痛苦不堪，雷霆防護員與球隊工作人員見狀立刻飛奔進場，第一時間急忙拿大毛巾將其受傷變形的小腿與腳踝遮蓋住，避免轉播鏡頭與全場觀眾目睹過於駭人的畫面。在醫護人員為其固定充氣護具後，威廉斯最終被抬上擔架固定出場。離場前他雖然堅強地向看台球迷比出雙手大拇指，但全場球迷與隊友皆面色凝重、陷入一片死寂。威廉斯本場出賽32分鐘留下8分、5助攻與2抄截。攻下全場最高34分6籃板5助攻的雷霆領袖亞歷山大，在贏球後完全沒有任何喜悅之情。賽後記者會上談及戰友的重傷，亞歷山大忍不住哽咽落淚，強忍悲痛表示：「我真的只替他感到無比難過，除了這句話，我說不出任何其他話了。」談到隊友，亞歷山大稱讚威廉斯：「他熱愛競爭。這就是他的本性。我毫不懷疑他會回來的，而且會比以前更強，就像他過去處理那幾次傷病時一樣。我對此深信不疑。不幸的是，到目前為止他的運氣不太好，但他已經做好了應對的準備。他是個戰士。」前NFL資深隊醫、SICscore首席醫學專家趙大衛（David J. Chao）在觀看受傷影片後發出嚴重警告：「這是今天所有運動中最糟糕的傷勢。威廉斯遭遇了左側脛骨與腓骨骨折（Left tibia and fibula fracture），現場已可看到明顯的成角畸形（Deformity）。他必須接受手術治療，賽季在剛開始就已經宣告結束了。幸運的是未來有望完全康復，但絕對不是今年。」物理治療博士傑佛里斯（Dr. Evan Jeffries）與穆勒（Jeff Mueller）也同步指出，威廉斯落地時體重完全壓在自己的腳踝上，極可能同時伴隨嚴重的腳踝脫臼（Dislocation）與伴隨性骨折，整體傷情類似當年海沃德（Gordon Hayward）的恐怖重傷，賽季面臨極大危險。