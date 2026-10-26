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▲李多慧粉絲到影片留言區抖內，喊話幫繳罰款。（圖／翻攝自이다혜 李多慧YT）

韓籍啦啦隊女神李多慧在24日於YouTube曬出去合歡山武嶺的影片，不僅攀爬岩壁還炊煮食物，不料該影片卻遭檢舉，指出攀爬岩壁行為已違反《國家公園法》，太魯閣國家公園管理處也在昨（25）日證實李多慧違規，將依法裁罰，最高可處新台幣3000元罰鍰。不料大批粉絲得知後竟在她YouTube狂抖內，喊話幫繳罰款，直呼：「台灣人是有愛的！」一名粉絲得知李多慧確認違反《國家公園法》，最高可處新台幣3000元罰鍰的消息後，直接到影片留言區抖內3290元，「台灣人是有愛的！幫多慧繳罰款！冰冷的法規，不能抹滅多慧愛台灣宣傳台灣的初心！」並表示不是要袒護李多慧，只是不捨偶像的粉絲心。該名粉絲的行為，也引發許多人呼應，紛紛捐出30元～330元不等的金額，「多慧的一句我愛台灣，就讓我覺得很感動，行動支持多慧及拉拉，台灣人愛你們唷！」、「因為多慧、因為新聞，我才知道國家有很多規定是我不知道的」、「看到新聞，特別來留言為多慧加油！」事實上，在李多慧被證實違規後，她的經紀公司就出面回應，表示拍攝當天並未收到罰單，截至目前也尚未收到太管處正式裁罰通知，因此實際罰款金額仍不清楚。針對這次爭議，公司則道歉坦言：「這次對國家公園的規定了解不夠，造成大家困擾很抱歉。」並承諾未來進行相關拍攝前，會事先確認場地規範，並更加注意山林環境保護，避免類似情況再次發生。