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▲《宇宙啦啦隊》獲得最具人氣綜藝節目獎，SJ利特透過VCR恭喜銀赫，還裝哭，「嗚嗚我沒得」。（圖／翻攝自YouTube 金鐘獎）

▲陳漢典模仿林志玲。（圖／翻攝自YouTube＠Vidol TV）

▲胡瓜擔任頒獎嘉賓，狂吐槽入圍者。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲沈玉琳（如圖）、Melody以《11點熱吵店》奪下綜藝節目主持人獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲峮峮宛如仙女下凡。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲拿獎太開心，蔡黃汝（左）哭成淚人兒。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮昨（25）日圓滿落幕，典禮5大亮點整理，讓沒時間看直播的觀眾，一次看懂昨晚的高潮，首先是陳漢典的開場表演、SUPER JUNIOR利特、銀赫錄製VCR現身、胡瓜得獎後大開地圖砲，以及沈玉琳在台上重提潘若迪和保姆泡澡的老哏，、最後陳漢典模仿林志玲上演「愛的爆爆」，峮峮則是從頭美到尾！陳漢典獨挑大梁主持金鐘典禮，帶來「一世代」開場表演，和阿翰、小賴、W!nky及沈玉琳帶來串燒組曲〈我不會跳〉、〈非常女〉、〈先不要〉、〈跳進來〉，李多慧更是驚喜現身唱跳，不過事後經紀人表示這段是預錄的，讓人看了以為她就在現場，逼真程度驚艷觀眾。SJ利特、銀赫原先要出席金鐘獎，但因為颱風攪局，兩人只好透過VCR形式與大家見面，利特也藉此機會宣布新計畫，和客家電視台的新節目即將開始，他也預留好明年金鐘獎的時間，一定要和大家見面。銀赫主持的《宇宙啦啦隊》也拿下最具人氣獎。陳漢典在最後揭開大獎前的串場表演中模仿林志玲，抱著一顆超大的氣球上演「愛的爆爆」，讓所有綜藝大哥們輪流傳球，講出自己節目的特色，沒想到最後卻是他抱著氣球，曾國城、沈玉琳、邰智源等人在一旁賣力充氣，像一個大型的同樂會，好不快樂。胡瓜憑著《週末最強大》拿下綜藝節目獎，他開心到語無倫次，也不管接下來頒發的主持人獎自己也有入圍，直接大開地圖砲，點名台下入圍的人，「Lulu和陳漢典，娶某前生子後，他們都不是完美錯過，這組比較放心了吧，曾國城常勝軍拿到手軟欸，什麼獎他沒提名過，金鐘獎都拿來擀麵條，才有乾拌麵，現在倒了他說他不需要了，所以我覺得他也不太可能。」胡瓜最後提到沈玉琳，「沈玉琳恭喜，你身體健康是最大福氣，看你生病我多煩惱，不要受太大刺激，萬一得獎齁...我是為了你健康著想」。2分鐘把大咖都得罪光，不過網友笑說也只有胡瓜敢這樣做，效果十足。最後由沈玉琳、Melody拿下綜藝節目主持人獎，沈玉琳難得感性，「昨天睡覺有一個白髮老翁托夢給我啦，告訴我說，我的人生節目還沒錄完啊，活下來可能就是為了等著領這個獎的，本來以為人生要謝幕了，沒想到還能夠登上舞台，我們當主持人最怕電視台告訴我說下一季不續約了，去年差一點老天爺也不跟我續約了。所以非常開心！」雖然是自嘲，但也聽得讓人忍不住眼眶泛淚。隨後沈玉琳不改幽默本性，重提潘若迪跟保姆泡澡的老哏，「我要感謝潘若迪，潘老師，每天在公園裡面放棄跟保姆泡澡的時間，幫我念經，祈福！」讓台下觀眾破涕為笑。除此之外，女明星的亮麗穿搭一定也是典禮焦點，蔡尚樺、蔡詩芸、陳庭妮、鬼鬼吳映潔等人都走火辣路線，但在Threads討論度最高的是《飢餓遊戲》的峮峮和蔡黃汝，兩人從頭美到尾，宛如仙女下凡。