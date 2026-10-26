蘋果對iPhone的品牌形象非常重視，不只電影、電視劇中的壞人不能使用iPhone，連手機摔壞、螢幕破裂、遭駭客入侵都可能踩到禁忌，根據外媒報導，加拿大犯罪影集《Antigang》因蘋果對產品出現在影視作品中的限制過於繁瑣，製作團隊乾脆全面棄用iPhone，改讓劇中警察、幫派成員使用Android手機，而且主要選擇三星Galaxy系列。
蘋果規矩太多！加拿大影集棄用全換三星
根據科技網站《Android Authority》報導，加拿大犯罪影集《Antigang》由Radio-Canada旗下ICI Télé播出，劇情圍繞警方與街頭幫派、摩托車幫派及義大利黑手黨的對抗。過去劇組曾採取簡單的手機分配方式，正派角色使用iPhone，反派則拿Android手機。但隨著劇情發展，有警察角色轉向犯罪陣營，究竟該繼續使用iPhone，還是更換手機，反而成為難題。
加上蘋果對手機在影視作品中的呈現方式設下多項限制，製作公司Aetios最終決定全面改用Android手機，主要選擇三星Galaxy系列，避免手機品牌限制劇情安排。
iPhone拍戲有7大限制
外媒引述《La Presse》報導，蘋果對iPhone在影視作品中的使用方式，據稱設有多項要求，包括：
1.反派不能用iPhone
2.不能摔壞手機
3.不能被駭客入侵
4.不能用於網路霸凌
5.開車不能拿iPhone
6.不能用保護殼遮住LOGO
7.型號必須符合年代
此外，外媒指出，iMessage、FaceTime、AirTag及語音備忘錄等品牌名稱或圖示，也受到蘋果的呈現限制，事實上，蘋果不希望反派使用iPhone，早已不是第一次引發討論。2020年，電影《鋒迴路轉》導演接受訪問時就曾透露，蘋果允許iPhone出現在電影畫面中，卻不允許壞人使用。這項限制甚至可能成為觀眾破解懸疑電影的線索，因為只要角色使用iPhone，就可能讓觀眾提前猜測他不是反派。根據《iPhone in Canada》報導，《Antigang》劇組並未因使用iPhone獲得蘋果提供免費手機或贊助費用，更換手機也不是因為接獲蘋果投訴，而是製作團隊主動做出的決定。
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根據科技網站《Android Authority》報導，加拿大犯罪影集《Antigang》由Radio-Canada旗下ICI Télé播出，劇情圍繞警方與街頭幫派、摩托車幫派及義大利黑手黨的對抗。過去劇組曾採取簡單的手機分配方式，正派角色使用iPhone，反派則拿Android手機。但隨著劇情發展，有警察角色轉向犯罪陣營，究竟該繼續使用iPhone，還是更換手機，反而成為難題。
加上蘋果對手機在影視作品中的呈現方式設下多項限制，製作公司Aetios最終決定全面改用Android手機，主要選擇三星Galaxy系列，避免手機品牌限制劇情安排。
外媒引述《La Presse》報導，蘋果對iPhone在影視作品中的使用方式，據稱設有多項要求，包括：
1.反派不能用iPhone
2.不能摔壞手機
3.不能被駭客入侵
4.不能用於網路霸凌
5.開車不能拿iPhone
6.不能用保護殼遮住LOGO
7.型號必須符合年代
此外，外媒指出，iMessage、FaceTime、AirTag及語音備忘錄等品牌名稱或圖示，也受到蘋果的呈現限制，事實上，蘋果不希望反派使用iPhone，早已不是第一次引發討論。2020年，電影《鋒迴路轉》導演接受訪問時就曾透露，蘋果允許iPhone出現在電影畫面中，卻不允許壞人使用。這項限制甚至可能成為觀眾破解懸疑電影的線索，因為只要角色使用iPhone，就可能讓觀眾提前猜測他不是反派。根據《iPhone in Canada》報導，《Antigang》劇組並未因使用iPhone獲得蘋果提供免費手機或贊助費用，更換手機也不是因為接獲蘋果投訴，而是製作團隊主動做出的決定。