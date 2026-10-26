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阿美麻糬的誕生！1970年從原住民點心「杜侖」起家

▲花蓮知名伴手禮「阿美麻糬」。（圖／翻攝自阿美麻糬FB）

不只賣麻糬！背後「宗泰食品」觀光事業驚人

▲花蓮熱門景點「七星柴魚博物館」與阿美麻糬同屬「宗泰食品」。（圖／翻攝自七星柴魚博物館FB）

老闆余國基接宗泰食品才3年！自撞車禍亡 享壽64歲

▲宗泰食品現任董事長余國基。（圖／翻攝自阿美麻糬FB）

國內旅遊造訪過花東的旅客，很多人指名要買「阿美麻糬」作為伴手禮。「阿美麻糬」紅什麼？背後的「宗泰食品」以阿美族人傳統點心「杜侖」（粟米麻糬）起家、熱賣超過半世紀，觀光事業群還包括七星柴魚博物館、地耕味－玩味蕃樂園、台東阿美釋迦麻糬館，現任老闆余國基才從父親余宗柏手中接下事業3年；昨（25）日下午驚傳自撞車禍，衝破護欄墜橋傷重逝世，享壽64歲。隸屬於宗泰食品股份有限公司的「阿美麻糬」，由余宗柏於1970年創立，僅靠著2000元起家。源於自身對阿美族文化的熱愛，發現阿美斯（Amis）傳統點心「杜侖」（粟米麻糬）。創辦人承襲原住民傳統製作技藝，將其改良並量化生產，率先成為花東第一家使用「小米」作為材料的特產品牌。1978年便榮獲第一屆觀光節花蓮名產評鑑會「最優獎」，爾後獲獎連連。不只保留在地文化底蘊，並成功獲得遊客大眾的喜愛與迴響。成為家喻戶曉的知名老品牌。「阿美麻糬」在地經營超過50年，背後的「宗泰食品」可不只賣伴手禮，事業版圖發展成涵蓋花東特產與文化體驗的龐大觀光事業群，包括：◾️搜集並展示原住民文化之產物，擁有400多坪展覽空間，原名為「阿美麻糬形象館」。◾️傳承花蓮七星潭獨特的捕魚與柴魚製作歷史。由閒置柴魚工廠規劃轉型、2003年開幕，是台灣唯一以柴魚為展示主題的博物館。◾️重現一百多年前的台灣日常樣貌，結合市集、港口和劇院等復古懷舊場景與花蓮在地農特產，是近年熱門的室內觀光打卡景點。◾️將結合阿美族文化、美食與觀光的特色場館，延伸至台東；並結合當地盛產的釋迦推出特色伴手禮。現任「宗泰食品」董事長余國基為第二代老闆，3年前才自父親余宗柏手中接掌事業；長年隨父親致力於推廣花東地區食品與觀光產業發展，帶領企業持續轉型升級。余國基10月25日下午驚傳自撞車禍，不明原因衝破護欄墜橋，送醫搶救仍傷重逝世，享壽64歲。