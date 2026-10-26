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知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，引發各界熱議，而此舉也遭中國廠商全面封殺，而其昨晚突在微博發文，道歉並澄清並未支持過台獨，而蔣萬安將在今（26）日舉辦競總成立大會，時間點敏感。對此沈伯洋今（26）日受訪坦言，認為這個發文時間點感覺是被決定的，且上了微博熱搜，然後在熱搜榜第一名，那微博會進入熱搜，基本上也都是官方在決定，尤其是前三名，「中國介入台灣人決定的一個痕跡，我覺得是非常的明顯」。對於蔡康永昨晚在微博發文致歉，正巧今日下午將出席蔣萬安競總成立大會，沈伯洋坦言，認為這發文的時間點感覺是比較像是被決定的，應該不是蔡康永主動要在這時候發文，而且上了微博熱搜，然後在熱搜榜第一名，那微博會進入熱搜，基本上也都是官方在決定，尤其是前三名，沈伯洋表示，今天不管是被決定還是如何，總之可以看到中國介入的痕跡，介入台灣人民自主決定。強調在台灣要去參與什麼樣的活動，都是台灣人的自由。台灣的自由不應該被中國所干預，對台灣來講是一個再正常不過的事情，竟然還要被中國用這樣的方式來干預，「覺得是一件令人非常痛心的事情」。