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NBA今日（10月26日）比賽結果一覽

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比賽結果 勝隊最高分球員 敗隊最高分球員 洛杉磯湖人 @ 猶他爵士 湖人132：123爵士 唐西奇（Luka Doncic）52分 馬卡南（Lauri Markkanen）28分 印第安納溜馬 @ 布魯克林籃網 溜馬136：109籃網 哈利伯頓（Tyrese Haliburton）24分 特拉奧雷（Nolan Traore）17分 奧蘭多魔術 @ 紐約尼克 魔術111：102尼克 瓦格納（Franz Wagner）23分 布倫森（Jalen Brunson）28分 多倫多暴龍 @ 明尼蘇達灰狼 灰狼117：94暴龍 愛德華茲（Anthony Edwards）26分 瓦爾特（Ja'Kobe Walter）22分 洛杉磯快艇 @ 奧克拉荷馬雷霆 雷霆108：101快艇 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）34分 賈蘭（Darius Garland）16分 底特律活塞 @ 費城76人 活塞106：93 76人 坎寧安（Cade Cunningham）26分 馬克西（Tyrese Maxey）29分

費城76人隊今（26）日坐鎮主場迎戰底特律活塞隊。在當家明星中鋒恩比德（Joel Embiid）因足底筋膜炎缺陣的情況下，76人教練團大膽排出「死亡五小」陣容，指派41歲傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）先發扛下五號位中鋒重任。然而這項戰術實驗宣告慘敗，客串中鋒的詹姆斯全場出戰33分鐘竟僅抓下2個籃板，76人禁區防線遭到活塞全場狂抓54個籃板徹底打爆，開局便落後超過20分。儘管末節一度追至4分差，最終仍以93：106不敵活塞，苦吞本季首場敗仗，而活塞則以3勝0敗強勢登頂東區唯一不敗球隊。面對恩比德高掛免戰牌，詹姆斯休戰一場後復出即接獲代班先發中鋒的艱鉅任務。然而在缺少純正禁區護框長人的掩護下，詹姆斯在五號位顯得力不從心，不僅在防守端無法有效限制對手衝搶，全場33分鐘出賽時間內更僅繳出2個籃板（全為防守籃板）、18分與5次助攻，三分球3投0中、罰球6罰僅2中。更殘酷的是，當詹姆斯在場上時，76人的攻防節奏全面失衡，他的單場正負值低達-22，為全場所有出賽球員中最差紀錄。76人禁區高度失守的弱點，在開局便被底特律活塞隊精準痛擊。活塞開賽隨即打出一波15：1的狂暴攻勢，次節更一度以56：35取得21分的大幅領先。整場比賽活塞在禁區展現絕對統治力，全場合力抓下驚人的54個籃板，遠遠輾壓76人的37個；在衝搶二波進攻機會的進攻籃板上，活塞更是以15比9取得一面倒的絕對優勢。活塞大前鋒柯林斯（John Collins）攻下16分並狂抓11個籃板，替補中鋒里德（Paul Reed）面對前東家也繳出8分8籃板外帶3次阻攻，加上菜鳥霍蘭德（Ronald Holland II）在板凳端抓下9個籃板，徹底撕裂了76人下半場76人發起猛烈反撲，後衛馬克西（Tyrese Maxey）全場狂轟29分5籃板4助攻，替補中鋒波納（Adem Bona）也貢獻6分13籃板，率隊在第四節最後10分鐘一路追至75：79的4分差距。然而關鍵時刻布朗（Jaylen Brown）全場手感冰冷（20投僅5中拿16分，正負值-19），活塞隨即由射手羅賓遜（Duncan Robinson，全場21分）命中三分球止血，加上少主康寧漢（Cade Cunningham）全場貢獻26分、8籃板與8助攻的全面表現，活塞在最後1分鐘再度拉開雙位數差距，鎖定勝局。隨著76人連勝止步（戰績3勝1敗），客場揚威的活塞不僅打破費城主場不敗金身，更以開季3連勝姿態成為目前東區唯一未嘗敗績的隊伍。印第安納溜馬隊作客布魯克林籃網隊，溜馬全隊火力全開，主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）高效攻下全隊最高24分，帶領球隊建立大幅領先。儘管先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）在首節因踩到隊友腳踝扭傷提前退場，溜馬依然展現強大進攻深度，終場以136：109大勝籃網；籃網則以新秀特拉奧雷（Nolan Traore）攻下17分表現最為亮眼。奧蘭多魔術隊作客紐約尼克隊主場麥迪遜花園廣場。在當家球星班凱羅（Paolo Banchero）因腳踝扭傷缺陣、後衛薩格斯（Jalen Suggs）末節膝傷退場的不利局面下，小瓦格納（Franz Wagner）挺身而出攻下全隊最高23分，率隊在下半場頂住反撲。終場魔術以111：102力克尼克，喜迎新賽季首勝；衛冕冠軍尼克即便布倫森（Jalen Brunson）狂轟全場最高28分仍難挽頹勢，苦吞開季3連敗。明尼蘇達灰狼隊在主場迎戰多倫多暴龍隊。灰狼「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）擺脫前役投籃低迷，全場攻下26分帶動團隊攻勢，率領灰狼在下半場拉開分差，終場以117：94輕鬆擊敗暴龍，開季豪取3連勝；暴龍方面則以新秀瓦爾特（Ja'Kobe Walter）攻下全隊最高22分最為突出。奧克拉荷馬雷霆隊主場迎戰洛杉磯快艇隊。雷霆當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場砍下34分掌控大局，終場以108：101擊退快艇。然而第四節尾聲雷霆二當家威廉斯（Jalen Williams）遭遇嚴重腿部骨折傷退，讓主場勝利蒙上沉重陰影；快艇部分則以後衛賈蘭（Darius Garland）攻下16分最高。