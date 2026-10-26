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薔琵颱風23、24日襲台，導致全國曾停電超過35.8萬戶。雖然颱風在24日晚間解除海陸警報，復電工作尚未結束，截至今（26）日上午10時，全台84戶尚未復電，距離全面復電只有一步之遙。停電戶數分別是新北市貢寮、雙溪跟平溪等地55戶，以及台北市陽明山地區29戶。據台電統計，薔琵颱風最高曾導致35.8萬戶停電，其中以桃園市5.4萬戶最多，新北市4.9萬戶次之。台電表示，持續與地方政府、交通部門等相關單位通力合作，遇有倒塌路樹或路障阻礙搶修，或道路坍方影響工程車輛通行等情況，台電皆立即請求相關單位協助排除障礙，以提升搶修效率。台電提醒，民眾若發現停電，或路上遇損壞斷落的電線、傾倒的電力設備等，可使用「台灣電力APP」停電報修，或於台電網站「颱風停復電資訊」專區查詢、通報，台電搶修人員會儘速前往處理，切勿自行撿拾碰觸，以確保安全。