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NBA今日球員受傷情況

球員（所屬球隊） 守備位置 受傷部位與具體情況 預估缺陣／休息時間 威廉斯（Jalen Williams） 奧克拉荷馬雷霆隊 前鋒／側翼 快攻上籃落地嚴重失衡，左腳踝脫臼、左側脛腓骨骨折且外觀明顯成角畸形（擔架抬出場） 需動手術，預估整季報銷 班凱羅（Paolo Banchero） 奧蘭多魔術隊 前鋒 爭搶時被倒地的隊友壓到右腿導致腳踝內翻，確診為低度右腳高位腳踝扭傷 預估至少缺陣4週（預計感恩節至12月初回歸） 薩格斯（Jalen Suggs） 奧蘭多魔術隊 後衛 快攻無碰撞推進時，右膝關節嚴重反折拉傷，表情痛苦倒地無法自行行走（需人攙扶離場） 傷勢剛發生，待進一步核磁共振（MRI）檢查評估 雷納德（Kawhi Leonard） 多倫多暴龍隊 前鋒 左膝出現腫脹狀況（左膝腫脹），對戰灰狼賽前確定缺席新賽季首場比賽 明日接受進一步醫療檢查評估 祖巴茲（Ivica Zubac） 印第安納溜馬隊 中鋒 爭搶籃板落地時不慎踩到隊友烏布瑞的腳，導致左腳踝扭傷退場 當日比賽確定無法回歸，後續缺陣時間待球團每日觀察評估 杜倫（Jalen Duren） 底特律活塞隊 中鋒 對戰熱火第二節因右大腿後側肌群（腿筋）拉傷退場 至少缺陣2週後再行重新評估

NBA 2026-27賽季開打甫滿一周，聯盟卻在今（26）日迎來「黑色星期天」！奧克拉荷馬雷霆、多倫多暴龍、奧蘭多魔術、印那安納溜馬到底特律活塞，各大賽場頻傳嚴重傷情，短短一日之內竟有高達6位球隊的主力球星接連倒下。其中包含雷霆隊全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）遭遇腿部嚴重變形骨折、暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）左膝腫脹、魔術隊核心班凱羅（Paolo Banchero）高位腳踝扭傷將缺陣至少4周、後衛大鎖薩格斯（Jalen Suggs）更在快攻中膝蓋反折痛苦倒地，加上溜馬隊先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）踩到隊友腳踝扭傷退場、活塞隊2億中鋒杜倫（Jalen Duren）腿筋拉傷，密集爆發的傷病潮重創多支爭冠與季後賽勁旅。多倫多暴龍隊前鋒雷納德因左膝出現腫脹狀況，缺席了客場對陣明尼蘇達灰狼隊的比賽，這也是他重返暴龍後的首度傷停。儘管開季前2戰在嚴格限制出賽26.0分鐘下繳出場均19.5分、7.5籃板與3.5抄截，但過去右膝曾遭遇前十字韌帶與半月板撕裂等重大傷病的雷納德，如今再度出現膝部問題引發外界關注。在他缺陣下，頂替先發的新秀瓦爾特（Ja'Kobe Walter）攻下22分，但暴龍最終仍以94：117慘敗灰狼。暴龍主帥拉賈科維奇（Darko Rajakovic）賽後表示，雷納德將在明日接受進一步精密檢查，屆時球隊與醫療團隊才會掌握更具體的傷情資訊。在奧克拉荷馬雷霆隊以108：101險勝洛杉磯快艇隊的比賽中，第四節最後1分多鐘發生全日最驚悚的慘劇。雷霆奪冠功臣、全明星前鋒威廉斯在快攻切入禁區時與防守球員發生碰撞，落地時左腳踝與小腿當場呈現非自然角度扭曲骨折。威廉斯隨即被固定在擔架上緊急抬出場，工作人員更是第一時間拿大毛巾遮擋受傷部位。目睹戰友重傷的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在賽後受訪時當場哽咽落淚；醫學專家初步評估威廉斯遭遇了左側脛骨與腓骨骨折，賽季恐面臨提前報銷。奧蘭多魔術隊今日雖然以111：102力退紐約尼克隊奪下賽季首勝，卻付出了極其慘痛的代價。球隊當家王牌班凱羅先前在對陣明尼蘇達灰狼隊時右腳踝遭貝恩（Desmond Bane）壓傷，檢查確診為右腳高位腳踝扭傷，今日賽前正式宣布將至少缺陣長達4周。連續3個賽季都在開季遭遇重傷的班凱羅無奈痛斥：「我真的很不爽，這完全是一場無法預防的怪異意外。」雪上加霜的是，今日在麥迪遜花園廣場擊敗尼克的第四節比賽中，魔術外線大鎖薩格斯在一次無對抗的快攻推進時，右膝關節突然發生嚴重的反關節過度伸展（反折拉傷），隨即痛苦倒地抱膝慘叫，最終在隊友與隊醫攙扶下一瘸一拐退場，魔術內外線兩大核心同日蒙受重創。在布魯克林，印第安納溜馬隊以客場之姿出戰布魯克林籃網隊，先發中鋒祖巴茨在首節爭搶籃板落地時，不慎踩到隊友烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的腳，導致左腳踝嚴重扭傷。溜馬球團在半場時正式宣布祖巴茨本場比賽不會回歸。開季前兩戰繳出平均12.5分、13.0籃板雙十成績的祖巴茲，是溜馬內線不可或缺的防守中樞，傷退無疑讓印第安納禁區拉起警報。此外，底特律活塞隊甫簽下5年2億美元頂薪的主力中鋒杜倫，也在對陣邁阿密熱火隊時拉傷右大腿後側肌腱，球團確認其將缺陣至少兩週進行重新評估。從西區冠軍熱門雷霆、東區新興強權魔術，到力拚季後賽排名的溜馬與活塞，一日之內5名關鍵核心連番倒下，讓各隊教練團的輪替調度面臨空前考驗，也讓才剛揭開序幕的NBA新賽季蒙上一層厚重的傷病陰霾。