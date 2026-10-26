NBA 2026-27賽季開打甫滿一周，聯盟卻在今（26）日迎來「黑色星期天」！奧克拉荷馬雷霆、多倫多暴龍、奧蘭多魔術、印那安納溜馬到底特律活塞，各大賽場頻傳嚴重傷情，短短一日之內竟有高達6位球隊的主力球星接連倒下。其中包含雷霆隊全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）遭遇腿部嚴重變形骨折、暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）左膝腫脹、魔術隊核心班凱羅（Paolo Banchero）高位腳踝扭傷將缺陣至少4周、後衛大鎖薩格斯（Jalen Suggs）更在快攻中膝蓋反折痛苦倒地，加上溜馬隊先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）踩到隊友腳踝扭傷退場、活塞隊2億中鋒杜倫（Jalen Duren）腿筋拉傷，密集爆發的傷病潮重創多支爭冠與季後賽勁旅。
NBA今日球員受傷情況
雷納德又倒下 這次是左膝腫脹
多倫多暴龍隊前鋒雷納德因左膝出現腫脹狀況，缺席了客場對陣明尼蘇達灰狼隊的比賽，這也是他重返暴龍後的首度傷停。儘管開季前2戰在嚴格限制出賽26.0分鐘下繳出場均19.5分、7.5籃板與3.5抄截，但過去右膝曾遭遇前十字韌帶與半月板撕裂等重大傷病的雷納德，如今再度出現膝部問題引發外界關注。在他缺陣下，頂替先發的新秀瓦爾特（Ja'Kobe Walter）攻下22分，但暴龍最終仍以94：117慘敗灰狼。暴龍主帥拉賈科維奇（Darko Rajakovic）賽後表示，雷納德將在明日接受進一步精密檢查，屆時球隊與醫療團隊才會掌握更具體的傷情資訊。
恐怖骨折擔架抬出場 威廉斯腳踝重傷
在奧克拉荷馬雷霆隊以108：101險勝洛杉磯快艇隊的比賽中，第四節最後1分多鐘發生全日最驚悚的慘劇。雷霆奪冠功臣、全明星前鋒威廉斯在快攻切入禁區時與防守球員發生碰撞，落地時左腳踝與小腿當場呈現非自然角度扭曲骨折。
威廉斯隨即被固定在擔架上緊急抬出場，工作人員更是第一時間拿大毛巾遮擋受傷部位。目睹戰友重傷的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在賽後受訪時當場哽咽落淚；醫學專家初步評估威廉斯遭遇了左側脛骨與腓骨骨折，賽季恐面臨提前報銷。
班凱羅至少休兵4周 薩格斯快攻膝蓋驚悚反折
奧蘭多魔術隊今日雖然以111：102力退紐約尼克隊奪下賽季首勝，卻付出了極其慘痛的代價。球隊當家王牌班凱羅先前在對陣明尼蘇達灰狼隊時右腳踝遭貝恩（Desmond Bane）壓傷，檢查確診為右腳高位腳踝扭傷，今日賽前正式宣布將至少缺陣長達4周。連續3個賽季都在開季遭遇重傷的班凱羅無奈痛斥：「我真的很不爽，這完全是一場無法預防的怪異意外。」
雪上加霜的是，今日在麥迪遜花園廣場擊敗尼克的第四節比賽中，魔術外線大鎖薩格斯在一次無對抗的快攻推進時，右膝關節突然發生嚴重的反關節過度伸展（反折拉傷），隨即痛苦倒地抱膝慘叫，最終在隊友與隊醫攙扶下一瘸一拐退場，魔術內外線兩大核心同日蒙受重創。
溜馬中鋒祖巴茨踝傷退場 活塞杜倫腿筋拉傷缺陣兩周
在布魯克林，印第安納溜馬隊以客場之姿出戰布魯克林籃網隊，先發中鋒祖巴茨在首節爭搶籃板落地時，不慎踩到隊友烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的腳，導致左腳踝嚴重扭傷。溜馬球團在半場時正式宣布祖巴茨本場比賽不會回歸。開季前兩戰繳出平均12.5分、13.0籃板雙十成績的祖巴茲，是溜馬內線不可或缺的防守中樞，傷退無疑讓印第安納禁區拉起警報。
此外，底特律活塞隊甫簽下5年2億美元頂薪的主力中鋒杜倫，也在對陣邁阿密熱火隊時拉傷右大腿後側肌腱，球團確認其將缺陣至少兩週進行重新評估。
從西區冠軍熱門雷霆、東區新興強權魔術，到力拚季後賽排名的溜馬與活塞，一日之內5名關鍵核心連番倒下，讓各隊教練團的輪替調度面臨空前考驗，也讓才剛揭開序幕的NBA新賽季蒙上一層厚重的傷病陰霾。
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|球員（所屬球隊）
|守備位置
|受傷部位與具體情況
|預估缺陣／休息時間
|
威廉斯（Jalen Williams）
奧克拉荷馬雷霆隊
|前鋒／側翼
|快攻上籃落地嚴重失衡，左腳踝脫臼、左側脛腓骨骨折且外觀明顯成角畸形（擔架抬出場）
|需動手術，預估整季報銷
|
班凱羅（Paolo Banchero）
奧蘭多魔術隊
|前鋒
|爭搶時被倒地的隊友壓到右腿導致腳踝內翻，確診為低度右腳高位腳踝扭傷
|預估至少缺陣4週（預計感恩節至12月初回歸）
|
薩格斯（Jalen Suggs）
奧蘭多魔術隊
|後衛
|快攻無碰撞推進時，右膝關節嚴重反折拉傷，表情痛苦倒地無法自行行走（需人攙扶離場）
|傷勢剛發生，待進一步核磁共振（MRI）檢查評估
|
雷納德（Kawhi Leonard）
多倫多暴龍隊
|前鋒
|左膝出現腫脹狀況（左膝腫脹），對戰灰狼賽前確定缺席新賽季首場比賽
|明日接受進一步醫療檢查評估
|
祖巴茲（Ivica Zubac）
印第安納溜馬隊
|中鋒
|爭搶籃板落地時不慎踩到隊友烏布瑞的腳，導致左腳踝扭傷退場
|當日比賽確定無法回歸，後續缺陣時間待球團每日觀察評估
|
杜倫（Jalen Duren）
底特律活塞隊
|中鋒
|對戰熱火第二節因右大腿後側肌群（腿筋）拉傷退場
|至少缺陣2週後再行重新評估
多倫多暴龍隊前鋒雷納德因左膝出現腫脹狀況，缺席了客場對陣明尼蘇達灰狼隊的比賽，這也是他重返暴龍後的首度傷停。儘管開季前2戰在嚴格限制出賽26.0分鐘下繳出場均19.5分、7.5籃板與3.5抄截，但過去右膝曾遭遇前十字韌帶與半月板撕裂等重大傷病的雷納德，如今再度出現膝部問題引發外界關注。在他缺陣下，頂替先發的新秀瓦爾特（Ja'Kobe Walter）攻下22分，但暴龍最終仍以94：117慘敗灰狼。暴龍主帥拉賈科維奇（Darko Rajakovic）賽後表示，雷納德將在明日接受進一步精密檢查，屆時球隊與醫療團隊才會掌握更具體的傷情資訊。
恐怖骨折擔架抬出場 威廉斯腳踝重傷
在奧克拉荷馬雷霆隊以108：101險勝洛杉磯快艇隊的比賽中，第四節最後1分多鐘發生全日最驚悚的慘劇。雷霆奪冠功臣、全明星前鋒威廉斯在快攻切入禁區時與防守球員發生碰撞，落地時左腳踝與小腿當場呈現非自然角度扭曲骨折。
威廉斯隨即被固定在擔架上緊急抬出場，工作人員更是第一時間拿大毛巾遮擋受傷部位。目睹戰友重傷的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在賽後受訪時當場哽咽落淚；醫學專家初步評估威廉斯遭遇了左側脛骨與腓骨骨折，賽季恐面臨提前報銷。
奧蘭多魔術隊今日雖然以111：102力退紐約尼克隊奪下賽季首勝，卻付出了極其慘痛的代價。球隊當家王牌班凱羅先前在對陣明尼蘇達灰狼隊時右腳踝遭貝恩（Desmond Bane）壓傷，檢查確診為右腳高位腳踝扭傷，今日賽前正式宣布將至少缺陣長達4周。連續3個賽季都在開季遭遇重傷的班凱羅無奈痛斥：「我真的很不爽，這完全是一場無法預防的怪異意外。」
雪上加霜的是，今日在麥迪遜花園廣場擊敗尼克的第四節比賽中，魔術外線大鎖薩格斯在一次無對抗的快攻推進時，右膝關節突然發生嚴重的反關節過度伸展（反折拉傷），隨即痛苦倒地抱膝慘叫，最終在隊友與隊醫攙扶下一瘸一拐退場，魔術內外線兩大核心同日蒙受重創。
在布魯克林，印第安納溜馬隊以客場之姿出戰布魯克林籃網隊，先發中鋒祖巴茨在首節爭搶籃板落地時，不慎踩到隊友烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的腳，導致左腳踝嚴重扭傷。溜馬球團在半場時正式宣布祖巴茨本場比賽不會回歸。開季前兩戰繳出平均12.5分、13.0籃板雙十成績的祖巴茲，是溜馬內線不可或缺的防守中樞，傷退無疑讓印第安納禁區拉起警報。
此外，底特律活塞隊甫簽下5年2億美元頂薪的主力中鋒杜倫，也在對陣邁阿密熱火隊時拉傷右大腿後側肌腱，球團確認其將缺陣至少兩週進行重新評估。
從西區冠軍熱門雷霆、東區新興強權魔術，到力拚季後賽排名的溜馬與活塞，一日之內5名關鍵核心連番倒下，讓各隊教練團的輪替調度面臨空前考驗，也讓才剛揭開序幕的NBA新賽季蒙上一層厚重的傷病陰霾。