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▲幕後工作人員懷德公開氣球爆破的策劃內容。（圖／翻攝自Threads@alan20334）

金鐘獎節目類頒獎典禮已在昨（25）日圓滿結束，但其中在入圍者們玩氣球的「愛的爆爆」環節時，因為沈玉琳、曾國城等人想報復主持人陳漢典，所以狂打氣的模樣引發爆笑，最後氣球也在陳漢典手中爆破。但其實這一段是set好的，資深幕後工作人員懷德在今日於Threads公開幕後策劃，最後在陳漢典手中精準爆破的原因，竟是用場外遙控引爆，讓眾人都驚呼：「這段太厲害。」懷德在今日於Threads發文，透露兩個禮拜前接到消息要做氣球道具，可以打氣又不會漏風的氣球，但在開會後，陳漢典又希望氣球打氣到爆炸，後面又改不爆炸，「典哥就是為了橋段好笑，不斷修正。最後定案，在大家手上都不爆，是在他一句『不是不爆，是時候未到』語畢則破。」而如何在正確時間破掉？他則坦承是利用機關，「場外遙控引爆。」而為了預防途中被玩破、或打爆，陳漢典也有準備兩個意外的劇本，若太早引爆，「第二組打氣筒跟一定大的氣球，馬上換上去。」若在快要收尾時爆，就給陳漢典另一顆備用大氣球。幸運的是，氣球在很精確的時間破掉、機關也正常作用。不過他也透露如果氣球沒有正常爆炸，就是用Lulu腳邊的白色愛的小手補刀弄破，「但真的真的運氣很好，一切都是往最好笑的方向發展。大家辛苦了！」這段幕後公開後，也引發大批網友大讚，「綜藝之神的眷顧，辛苦了，這段超鬧但超好笑，有達到綜藝的目的」、「這段真的太厲害，綜藝之神們卯起來打氣超好笑」、「幕後團隊太強大了！也給漢典一個大大的掌聲。」