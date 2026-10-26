蘋果首款摺疊手機iPhone Duo於10月23日開賣，市場傳出首批到貨量相當少，讓市場出現供不應求，但沒想到新機才開賣就有果粉後悔入手，有網友在Threads透露，拿到iPhone Duo不到一天就決定轉賣，並列出3大原因，包括保護殼選擇太少、螢幕災情引發擔憂，以及多數App尚未完整支援，也有使用者坦言，少了Face ID讓日常操作變得不方便。
iPhone Duo剛到手就想賣！果粉揭3大勸退原因
一名網友在Threads發文表示，自己剛拿到期待已久的iPhone Duo，卻馬上決定轉賣，主要有3個原因。
1.合用的保護殼太少
由於iPhone Duo採用摺疊設計，與一般直立式手機不同，目前市面上能選擇的保護殼款式有限，對於習慣裝殼、擔心手機摔落的使用者而言，難免有所顧慮。
2.螢幕災情令人擔心
iPhone Duo上市後，陸續有海外使用者在Reddit分享內螢幕破裂、出現異常線條等狀況。雖然目前無法確認是否為普遍性問題，但對於售價超過7萬元的新機，仍讓部分消費者擔心耐用程度。
3.App支援度不足
iPhone Duo展開後採用約1.4：1的特殊螢幕比例，部分App尚未針對新尺寸完整最佳化，可能影響畫面顯示與操作體驗。對於花大錢購買摺疊手機、期待利用大螢幕追劇、閱讀或多工處理的使用者而言，軟體相容性也成為考量。
有人不習慣沒有Face ID、有人建議等第二代
貼文引發不少果粉討論，有網友認為，手機殼並不是必要配件，自己已經裸機使用多年，不會因為換成iPhone Duo就改變習慣；也有人建議加購AppleCare+，降低意外損壞可能帶來的維修負擔。至於App支援問題，有使用者認為這確實是上市初期的痛點，但已經完成適配的App使用體驗相當不錯，未來也有機會隨著開發商更新而改善。
另外，部分果粉反映，真正不習慣的反而是iPhone Duo取消Face ID，改採側邊按鈕整合Touch ID指紋辨識，尤其手機固定在車用支架時，無法像過去透過臉部辨識快速解鎖。還有人直言首代產品仍有改善空間，建議等第二代、第三代推出後再考慮入手。
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一名網友在Threads發文表示，自己剛拿到期待已久的iPhone Duo，卻馬上決定轉賣，主要有3個原因。
1.合用的保護殼太少
由於iPhone Duo採用摺疊設計，與一般直立式手機不同，目前市面上能選擇的保護殼款式有限，對於習慣裝殼、擔心手機摔落的使用者而言，難免有所顧慮。
2.螢幕災情令人擔心
iPhone Duo上市後，陸續有海外使用者在Reddit分享內螢幕破裂、出現異常線條等狀況。雖然目前無法確認是否為普遍性問題，但對於售價超過7萬元的新機，仍讓部分消費者擔心耐用程度。
3.App支援度不足
iPhone Duo展開後採用約1.4：1的特殊螢幕比例，部分App尚未針對新尺寸完整最佳化，可能影響畫面顯示與操作體驗。對於花大錢購買摺疊手機、期待利用大螢幕追劇、閱讀或多工處理的使用者而言，軟體相容性也成為考量。
貼文引發不少果粉討論，有網友認為，手機殼並不是必要配件，自己已經裸機使用多年，不會因為換成iPhone Duo就改變習慣；也有人建議加購AppleCare+，降低意外損壞可能帶來的維修負擔。至於App支援問題，有使用者認為這確實是上市初期的痛點，但已經完成適配的App使用體驗相當不錯，未來也有機會隨著開發商更新而改善。
另外，部分果粉反映，真正不習慣的反而是iPhone Duo取消Face ID，改採側邊按鈕整合Touch ID指紋辨識，尤其手機固定在車用支架時，無法像過去透過臉部辨識快速解鎖。還有人直言首代產品仍有改善空間，建議等第二代、第三代推出後再考慮入手。