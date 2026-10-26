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SJ銀赫主持的選秀節目《宇宙啦啦隊》獲得第61屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，製作人B2（陳彥銘）受訪時提到拉票過程，只要休息時間就會一起拉票，也感謝銀赫的粉絲熱情相助，B2也透露節目衍生女團W!nky的後續發展，有機會到NBA進行中場表演。《宇宙啦啦隊》衍生出9人女團W!nky，不只是節目獲獎，B2更透露第二季明年後會開始討論，目前希望將音樂做好，每個月都會發一首新歌給大家，「我這下半年一個節目都沒有做，把所有心力都放在這上面。」B2表示團隊已邀請林邁可等頂尖音樂老師合作，近期更收到美國音樂製作人主動聯繫表達合作意願，不僅如此，團隊也拿到許可，準備出發前往美國進行NBA中場表演，相當令人期待。《宇宙啦啦隊》由SJ銀赫主持，能抱走最具人氣綜藝節目獎，銀赫的鐵粉功不可沒，B2透露當每日票數走勢圖出現交叉時感到相當驚喜，「真的很感謝喜歡銀赫的粉絲幫忙拉票，大家動員起來的感覺真的很團結，非常符合這個獎項！」不過很可惜的是，因為颱風的關係典禮延後，B2第一時間向銀赫說明，對方因已有行程無法出席，但依舊對節目非常關心，也錄製VCR鼓勵所有人。