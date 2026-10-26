台北市長參選人沈伯洋提出「市民大道南北縫合」政見，對此台北市長蔣萬安質疑是天馬行空，民眾黨創黨主席柯文哲則嘲諷「愚人問題智者無法回答」。沈伯洋今（26）日受訪時秀出台北市都發局官網，施政願景寫道「擇定市民大道東西沿線作為主軸，就南、北軸向人本環境之縫合提出初步規劃構想」，市府2020就開始做，而對手從現在已經攻擊第3天了，質疑為何大家都在做縫合，自己提就被取笑？「放長線釣大魚，看到底有多少人會出來講」。
藍白猛攻嘲諷政見 沈伯洋秀市府官網：2020年就在做
沈伯洋提出「市民大道南北縫合」政見遭藍白嘲諷，對此今日受訪時秀出台北市都發局官網，網頁寫道「建國啤酒廠與中山女高附近人本環境改善」，裡面說這是2020年的計畫，要做什麼呢？
因為高架道路及土地使用情形等特性，產生人本環境不連續及空間疏離感等課題，提出方案縫合，「有聽到縫合嗎？縫合、縫合、縫合，以縫合與串聯區域空間，營造舒適友善的人本環境」。
沈伯洋說，而問題在於市民大道很長，縫合不能只縫合那附近，所以才說盤點了好幾個可以做縫合的區域，來做橋下空間的改善。結果對方從那天起到現在已經攻擊第3天，「放長線釣大魚，看到底有多少人會出來講」。
沈伯洋認為，這不是一個正常的政策討論，今天好不容易提出了一個方案，然後這個方案是過去大家也都在提的，但是沒有解決。所以提出之後會提要怎麼解決橋下的空間，讓兩邊能夠更為連貫。那照理說，如果說大家都在做縫合，「為什麼只有我提出縫合的政策要被取笑？這是一件非常非常詭異的事情」，只剩30幾天了，還是希望能夠回歸正常的市政討論。
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沈伯洋提出「市民大道南北縫合」政見遭藍白嘲諷，對此今日受訪時秀出台北市都發局官網，網頁寫道「建國啤酒廠與中山女高附近人本環境改善」，裡面說這是2020年的計畫，要做什麼呢？
因為高架道路及土地使用情形等特性，產生人本環境不連續及空間疏離感等課題，提出方案縫合，「有聽到縫合嗎？縫合、縫合、縫合，以縫合與串聯區域空間，營造舒適友善的人本環境」。
沈伯洋說，而問題在於市民大道很長，縫合不能只縫合那附近，所以才說盤點了好幾個可以做縫合的區域，來做橋下空間的改善。結果對方從那天起到現在已經攻擊第3天，「放長線釣大魚，看到底有多少人會出來講」。
沈伯洋認為，這不是一個正常的政策討論，今天好不容易提出了一個方案，然後這個方案是過去大家也都在提的，但是沒有解決。所以提出之後會提要怎麼解決橋下的空間，讓兩邊能夠更為連貫。那照理說，如果說大家都在做縫合，「為什麼只有我提出縫合的政策要被取笑？這是一件非常非常詭異的事情」，只剩30幾天了，還是希望能夠回歸正常的市政討論。
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