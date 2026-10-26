東北季風明（27）日報到，中央氣象署預報員賴欣國表示，桃園以北、東半部、恆春全天有局部短暫雨，明晚至周三清晨（10月28日）東北部慎防局部大雨。氣溫也將下滑，各地早晚低溫20至23度，西半部、北台灣空曠地區可能跌破20度，開工日務必留意降雨及氣溫變化。
連假最後一天北東部有雨 南部高溫32度
賴欣國說明，今天光復節連假最後一天，台灣吹北風、東北風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，大台北地區則有零星降雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，整體雨勢影響並不明顯，白天北部26至28度、南部30至32度，入夜稍有涼意，各地低溫21至24度，要注意日夜溫差。
東北季風明報到 桃園以北慎防大雨
賴欣國指出，明天開工日至周三，東北季風抵達台灣，桃園以北、東半部、恆春全天都有局部短暫雨，午後嘉義以南、南投山區也零星短暫雨，明天晚間至周三清晨，東北部要特別留意局部較大雨勢。
周四、周五東北季風減弱，各地多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，不過周六第二波東北季風又增強，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東有零星雨；周日東北季風減弱，大台北、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
北台灣清晨跌破20度 煙花颱風將轉強颱
氣溫方面，賴欣國說明，明後兩天東北季風影響，白天高溫下滑，北部、宜蘭、花蓮25至26度，中南部、台東29至31度；台灣各地早晚低溫都降到20至23度，西半部、北台灣空曠地區，清晨將有20度以下的氣溫。周四、周五北台灣白天回升至28至30度。
此外，台灣東方遠海有「煙花颱風」正在發展，今早已經升級中颱，周三、周四可能轉強颱，本周路徑會穩定往西，預估11月開始，也就是周日、下周一（11月1日至11月2日）開始，會慢慢出現往「西北轉彎」的變化，氣象署研判，煙花颱風最終會抵達日本南方海面，北轉過程中接近台灣的機率較低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賴欣國說明，今天光復節連假最後一天，台灣吹北風、東北風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，大台北地區則有零星降雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，整體雨勢影響並不明顯，白天北部26至28度、南部30至32度，入夜稍有涼意，各地低溫21至24度，要注意日夜溫差。
賴欣國指出，明天開工日至周三，東北季風抵達台灣，桃園以北、東半部、恆春全天都有局部短暫雨，午後嘉義以南、南投山區也零星短暫雨，明天晚間至周三清晨，東北部要特別留意局部較大雨勢。
周四、周五東北季風減弱，各地多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，不過周六第二波東北季風又增強，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東有零星雨；周日東北季風減弱，大台北、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
氣溫方面，賴欣國說明，明後兩天東北季風影響，白天高溫下滑，北部、宜蘭、花蓮25至26度，中南部、台東29至31度；台灣各地早晚低溫都降到20至23度，西半部、北台灣空曠地區，清晨將有20度以下的氣溫。周四、周五北台灣白天回升至28至30度。
此外，台灣東方遠海有「煙花颱風」正在發展，今早已經升級中颱，周三、周四可能轉強颱，本周路徑會穩定往西，預估11月開始，也就是周日、下周一（11月1日至11月2日）開始，會慢慢出現往「西北轉彎」的變化，氣象署研判，煙花颱風最終會抵達日本南方海面，北轉過程中接近台灣的機率較低。