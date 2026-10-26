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頂呱呱：10/31萬聖節變裝免費吃雞柳條！呱呱包現折20元

呱呱包現折20元！

免費吃炸雞！

▲頂呱呱《環球怪物》聯名套餐開吃。萬聖節限定變裝優惠。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

拿坡里：「6塊烤雞＋2支普羅旺斯烤雞翅」209元

2026年萬聖節是10月31日，頂呱呱表示，變裝到門市不只能「免費吃呱呱雞柳條」、購買呱呱包還「現折20元」；拿坡里表示，今（26）日開吃「6烤雞＋2烤雞翅」209元，「雞會難得」優惠活動菜單分享，《NOWNEWS今日新聞》整理月底最新速食優惠一次掌握。今年聯名《環球怪物》（UNIVERSAL MONSTERS）的頂呱呱，號召大家萬聖節變裝怪物嗨起來。10月31日當日限定，頂呱呱全台門市（桃園機場店／松山機場店除外）推出萬聖節限定活動，需發布IG限動並標記等指定社群任務。◾️◾️提醒大家，「萬聖節裝扮」範圍含髮箍、面具、頭飾、紋身貼紙皆可；「MONSTERS角色限定裝扮」為科學怪人、科學怪人新娘、德古拉、木乃伊、狼人、半魚人、隱形人（全身裝扮需達70%以上）；限動請保留畫面供門市確認；如有店員無法辨別之角色，請主動出示圖例給店員，門市保留最終認定權；優惠活動不能合併使用，兩項活動僅能擇一參加。拿坡里推出「雞會難得」萬聖節限時優惠活動，提醒大家，烤雞不可更換成炸雞，雞肉部位恕不挑選；外送平台及西湖店不適用。