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▲高雄市議員邱俊憲25日晚間舉辦聯合競選總部成立晚會，現場湧入超過2,000位支持者。（圖／市議員邱俊憲提供）

高雄市議員邱俊憲25日晚間舉辦聯合競選總部成立晚會，現場湧入超過2,000位支持者，氣氛熱烈，這也是高雄市第五選區現任議員最後一場總部成立活動。市長陳其邁、市長參選人賴瑞隆及高雄市籍立法委員八位全數到場，議長康裕成議長也率領超過20位跨派系議員、參選人共同站台，展現高雄隊團結氣勢，力拚市長勝選、議會過半，力拚市長、議員、里長共同勝利全壘打。參加25日聯合競選總部成立晚會的來賓包括前內政部長余政憲、前勞動部長許銘春、前客委會副主委鍾孔炤、前仁武鄉長、大樹鄉長、代表會主席、多位在地里長主席及超過30位里長、里長參選人也踴躍出席與會。來賓們均肯定邱俊憲長期投入地方、專業問政與服務鄉親的表現。立委林岱樺表示，只要地方有不公不義，邱俊憲總是站在第一線為民發聲；他為人古意、老實，卻有公義心與行動力，是不可多得的優秀議員，盼鄉親支持他繼續服務。市長候選人賴瑞隆抵達晚會現場時他回憶，過去擔任新聞局長期間，邱俊憲曾全力協助黃色小鴨、世運及大型演唱會等活動，是可靠的工作夥伴。成為議員後，邱俊憲持續追蹤捷運黃線與澄清湖園區改造，也積極爭取八涳橋改建、協助改善仁武水患。賴瑞隆表示，邱俊憲的視野與專業不只照顧仁武、大社、鳥松、大樹四區，也是高雄進步不可或缺的力量，盼鄉親支持高雄隊，市長支持賴瑞隆、議員力挺邱俊憲。壓軸登場的陳其邁表示，民進黨人才一棒接一棒，下一屆選票上沒有陳其邁的名字，請大家支持賴瑞隆與邱俊憲。他指出，邱俊憲就任初期便要求市府加速推動仁武產業園區、重新盤整發展，現在已有高科技廠商進駐；澄清湖高爾夫球場轉型為果嶺自然公園，以及鳥松夢裡滯洪公園解決長年土地問題，也都有邱俊憲持續建議、推動的努力。陳其邁也肯定賴瑞隆具備完整市府歷練，能讓市政無縫接軌；而邱俊憲認真肯拚，仍需要鄉親全力支持。他以棒球比喻，前面幾棒已經上壘，第四棒更要全力揮出全壘打，呼籲大家支持賴瑞隆、力挺邱俊憲，讓高雄隊繼續為城市打拚。邱俊憲表除感謝陳其邁、賴瑞隆、立委與議會夥伴，多位前鄉長、代表會主席、里長主席以超過30位在地里長們、地方鄉親和工會團體到場相挺。也承諾未來若能繼續留在議會，他會持續以12年來一貫專業專職、全勤服務的態度，為鄉親發聲、監督市政、爭取建設，也懇請大家在投票日踴躍投票，支持賴瑞隆、支持邱俊憲，守住高雄隊在議會的關鍵一席。