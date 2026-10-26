手機電池容量愈做愈大，過去5000mAh已被視為大電量，如今連9000mAh手機都買得到，根據《SOGI手機王》最新公布的2026年9月台灣大電量手機排行榜，已有29款手機電池容量達7000mAh以上，其中REDMI Note 17 Pro Max 5G以9210mAh連續兩個月穩坐冠軍，第二名則由iQOO Z11的9020mAh拿下，前10名中有9款通路價格不到2萬元，甚至最低只要5990元就能買到7700mAh大電量手機。
9月大電量手機排行出爐！紅米9210mAh連霸、POCO新機進榜
根據《SOGI手機王》統計，台灣市場大電量手機持續增加，電池容量超過8000mAh的機型，從8月的4款增加至9月的7款。其中8月才上市的REDMI Note 17 Pro Max 5G，憑藉9210mAh電池超越iQOO Z11的9020mAh，9月再度拿下冠軍。排名第三的是POCO X8 Pro Max，搭載8500mAh電池；9月新上市的POCO X8則以8340mAh拿下第四名，同樣在9月推出的HONOR 600S 5G，則以8100mAh擠進第六名。
2萬元內大電量手機推薦
如果想買大電量手機，又不希望犧牲拍照、遊戲效能，《SOGI手機王》依照不同預算推薦6款機型，其中2萬元內就能挑選到具備旗艦級處理器或高階影像功能的手機。
15000元至20000元推薦款
OPPO Find X9：19190元
OPPO Find X9搭載7025mAh電池，並配備3顆5000萬畫素哈蘇鏡頭，主鏡頭支援4K 120fps Dolby Vision錄影，適合重視拍照、錄影及續航的消費者。
iQOO 15R：16890元
經常玩手機遊戲的消費者，可以考慮iQOO 15R，這款手機配備7600mAh電池，搭載Snapdragon 8 Gen 5處理器、Monster超核引擎，並具備VC散熱系統，兼顧遊戲效能與電池續航。
10000元至15000元推薦款
REDMI Note 17 Pro Max 5G：12390元
拿下9月大電量冠軍的REDMI Note 17 Pro Max 5G，最大亮點就是9210mAh超大電池，提供8GB記憶體搭配256GB儲存空間等版本，最低12390元就能入手。如果打算當作主力手機長期使用，也可考慮記憶體升級至12GB的256GB版本。
HONOR 600：13990元
HONOR 600雖然電池容量為7000mAh，但配備12GB記憶體、2億畫素主鏡頭，具備IP69K防塵防水規格，還支援eSIM，256GB版本原價19990元，通路最低價格13990元，適合想要兼顧電量、拍照與防護能力的消費者。
10000元以下推薦款
REDMI Note 17：5990元
搭載7700mAh電池、6.99吋大螢幕，支援記憶卡擴充、IP65防塵防水及紅外線遙控功能，最低5990元就能買到。不過要注意，這款推薦機型是4G版本，如果希望使用5G網路，則可考慮REDMI Note 17 5G。
POCO M7：3650元
POCO M7搭載6.9吋144Hz螢幕，支援IP64防塵防水、記憶卡擴充及紅外線遙控，6GB記憶體搭配128GB儲存空間版本，通路最低只要3650元。
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根據《SOGI手機王》統計，台灣市場大電量手機持續增加，電池容量超過8000mAh的機型，從8月的4款增加至9月的7款。其中8月才上市的REDMI Note 17 Pro Max 5G，憑藉9210mAh電池超越iQOO Z11的9020mAh，9月再度拿下冠軍。排名第三的是POCO X8 Pro Max，搭載8500mAh電池；9月新上市的POCO X8則以8340mAh拿下第四名，同樣在9月推出的HONOR 600S 5G，則以8100mAh擠進第六名。
如果想買大電量手機，又不希望犧牲拍照、遊戲效能，《SOGI手機王》依照不同預算推薦6款機型，其中2萬元內就能挑選到具備旗艦級處理器或高階影像功能的手機。
15000元至20000元推薦款
OPPO Find X9：19190元
OPPO Find X9搭載7025mAh電池，並配備3顆5000萬畫素哈蘇鏡頭，主鏡頭支援4K 120fps Dolby Vision錄影，適合重視拍照、錄影及續航的消費者。
iQOO 15R：16890元
經常玩手機遊戲的消費者，可以考慮iQOO 15R，這款手機配備7600mAh電池，搭載Snapdragon 8 Gen 5處理器、Monster超核引擎，並具備VC散熱系統，兼顧遊戲效能與電池續航。
10000元至15000元推薦款
REDMI Note 17 Pro Max 5G：12390元
拿下9月大電量冠軍的REDMI Note 17 Pro Max 5G，最大亮點就是9210mAh超大電池，提供8GB記憶體搭配256GB儲存空間等版本，最低12390元就能入手。如果打算當作主力手機長期使用，也可考慮記憶體升級至12GB的256GB版本。
HONOR 600：13990元
HONOR 600雖然電池容量為7000mAh，但配備12GB記憶體、2億畫素主鏡頭，具備IP69K防塵防水規格，還支援eSIM，256GB版本原價19990元，通路最低價格13990元，適合想要兼顧電量、拍照與防護能力的消費者。
10000元以下推薦款
REDMI Note 17：5990元
搭載7700mAh電池、6.99吋大螢幕，支援記憶卡擴充、IP65防塵防水及紅外線遙控功能，最低5990元就能買到。不過要注意，這款推薦機型是4G版本，如果希望使用5G網路，則可考慮REDMI Note 17 5G。
POCO M7：3650元
POCO M7搭載6.9吋144Hz螢幕，支援IP64防塵防水、記憶卡擴充及紅外線遙控，6GB記憶體搭配128GB儲存空間版本，通路最低只要3650元。