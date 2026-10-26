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新賽季開打才短短一周，費城76人隊的隱憂就浮現。在主場以93：106不敵底特律活塞隊、吞下賽季首敗的這場背靠背第二戰中，由於當家塞揚級中鋒恩比德（Joel Embiid）因足底筋膜炎輪休，76人主帥納斯（Nick Nurse）竟然把剛滿41歲、正處於職業生涯第24個賽季的詹姆斯（LeBron James）就扛上了先發中鋒的位置。開季第4場比賽就開始「啃老」，結果卻很不理想。全場打完，詹姆斯正負值低達全場最慘的-22，全隊籃板球被活塞狂搶54個、以淨輸17個的懸殊差距在禁區被徹底撕裂。就連一向在媒體面前圓滑得體的詹姆斯，賽後受訪時都忍不住說出了意味深長的大實話：「我來這裡，並不是為了長期擔任五號位打中鋒的。」詹姆斯生涯征戰24年，從控球後衛一路打到大前鋒，但他從來不是一名需要整晚在油漆區卡位、護框、頂防對手衝搶的純正藍領五號位。在出賽的33分鐘裡，詹姆斯打得極其掙扎，開局前6投僅中1，全場15投8中、三分球3投0中、罰球6罰僅2中，留下18分、5助攻、2抄截，但籃板欄位卻赫然只有尷尬的2個，且全部是防守籃板。要知道，活塞這一場已經是運動能力相對差勁的版本了，因為他們的先發中鋒杜倫（Jalen Duren）與防守大鎖湯普森（Ausar Thompson）同樣因傷缺陣，但頂替先發的里德（Paul Reed）與柯林斯（John Collins）合力搶下19個籃板，替補席上的菜鳥霍蘭德（Ronald Holland II）一人就抓了9個。活塞全場瘋狂攬下15個進攻籃板，將76人的禁區衝擊得千瘡百孔。只要詹姆斯在場上擔任單中鋒，活塞就毫不客氣地利用高度和彈跳在76人頭頂摘瓜。納斯這套看似前衛的「五小實驗」，在戰術邏輯上更是漏洞百出。當代籃球要打小球中鋒，核心在於持球手與中鋒之間的空間牽制——中鋒若不是具備頂級的外線投射能力將防守者拉空，就是擁有順下終結或或是二次分球帶動空切的能力。然而活塞防守策略掐死了這一點，里德直接放空詹姆斯的順下路線，任由他靠近籃框，轉而全力包夾持球突破的馬克西（Tyrese Maxey）。這招限制住了詹姆斯的衝框威脅，讓她只能做出無效的策應。正如納斯賽後不得不承認的那樣：「我們把球傳給他，但我們的球員有時候就站在原地看著他打球，對手立刻收縮防守壓縮內線空間。」在沒有足夠空切跑動與外線火力支援。在76人全場三分球27投僅7中，布朗20投5中的情況下，詹姆斯暴露在對手野蠻的肉搏消耗之中，也打不出球隊想要的效果。活塞少主康寧漢（Cade Cunningham），全場展現出宛如騎士二期詹姆斯般的統治力，用26分8籃板8助攻從容掌控節奏，在馬克西末節狂飆14分試圖翻盤之際，連續點名單打詹姆斯命中兩記致命三分球，徹底打崩了76人的防線。面對賽後記者的追問，納斯依然硬著頭皮盛讚詹姆斯「表現非常積極、把進攻組織得很好」；但詹姆斯本人顯然對這種消耗戰術有著完全不同的清醒認知。「我來這裡並非為了長期擔任五號位……」詹姆斯賽後的這番發言，無疑是對納斯教練團最直接的委婉打臉。詹姆斯補充道：「但我們知道，如果有需要，隨時可以啟用這一配置。」這句看似留有餘地的話，背後是赤裸裸的警告：打一兩次極端應急可以，但如果納斯真打算把「讓41歲詹姆斯頂中鋒」當成恩比德缺陣時的常態戰術，那無異於自掘墳墓。事實早已證明，在恩比德不在場時，讓替補中鋒博納（Adem Bona，今日抓下13個籃板與3阻攻）站穩五號位護框、詹姆斯回到舒服的四號位發起進攻，才是最符合邏輯的配置。外界在賽季開打前，對於76人最大的疑慮就是：如果玻璃身的恩比德受傷，球隊中鋒誰來打？結果賽季第4場她們就遭遇此問題，而納斯顯然還沒找到答案。