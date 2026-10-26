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李四川10月中旬密會藍委 空陸戰整合全面啟動

首站板橋朝陽市場 每週2場深入新莊、三蘆等地

基北北桃立委跨區助陣 中央地方聯手打團體戰

新北市長選戰進入最後倒數一個月，國民黨參選人李四川陸戰布局再升級！據了解，李四川10月中旬曾與雙北、桃園等多位國民黨立委開會，建立中央、地方輔選合作平台，除了透過立法院黨團記者會、質詢等方式強化空戰攻防，更將啟動「立委挺李四川，市場逗陣行！」，首站明（27）日從板橋朝陽市場出發，預計每週至少2場，由立委化身「川伯分身」深入市場、街頭巷尾，與李四川分進合擊，全面擴大基層接觸面。據了解，李四川10月中旬曾與雙北、桃園等多位國民黨立委開會，討論選戰最後階段的輔選分工，並透過立委與競選辦公室建立溝通合作平台。在空戰方面，未來將配合立法院黨團記者會、立委質詢及相關公共議題，強化選戰論述與議題攻防；陸戰方面，則結合立委地方經營及基層組織，協助李四川擴大掃街與造勢動員能量。事實上，近期李四川各地後援會成立及造勢活動，已陸續可見國民黨立委現身助講，每場約安排1至2位立委站台。隨著選戰進入最後衝刺階段，藍營也將進一步把輔選模式從大型造勢延伸至市場、夜市等基層場域，讓立委不只站上舞台助講，更實際走入人群，協助李四川爭取選民支持。新北藍營輔選人士表示，首場「立委挺李四川，市場逗陣行！」將於明日正式展開，首站選在板橋朝陽市場，接下來預計以每週2場的頻率持續推進，深入板橋、新莊、樹林、三蘆、土城等地區。李四川本人也將維持密集市場、夜市掃街行程，與立委採取分進合擊方式，擴大陸戰布局。輔選人士指出，這次規劃的重點，就是讓立委們化身李四川的「分身」，在李四川既有行程之外，增加與選民接觸的機會。尤其新北市幅員廣大、人口眾多，單靠候選人一人難以兼顧各區，因此希望透過立委分頭深入基層，讓選戰最後階段的陸戰更加密集。至於輔選陣容，除了新北市立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔外，台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆也將加入，另有基隆立委林沛祥、桃園立委牛煦庭，以及不分區立委王育敏、林倩綺等人共同助陣，展現基北北桃跨區域的輔選陣容。藍營人士分析，對藍營而言，選戰最後一個月，除了候選人本身的政策論述及個人魅力，如何將地方組織與中央民代的輔選力量有效整合，也是最後衝刺的重要課題。隨著立委陸續投入市場掃街、後援會助講，李四川陣營也將從候選人單兵作戰，逐步擴大為中央、地方共同參與的團體戰，盼在選前最後階段拉高基層能見度，將輔選聲勢轉化為實際選票。