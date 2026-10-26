我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田曦薇分飾兩角，演技獲好評（圖／翻攝自微博@田曦薇）

田曦薇主演的《嫁金釵》劇情急轉直下，君黛原本想鴆殺魏嬈，殊不知反被利用，自己喝下毒酒，死前在魏嬈懷裡哭著說，「從沒人教過我愛是什麼，我這一生汲汲營營，竭力掙扎，得到了什麼。」君黛死後被葬在城外，魏嬈去上香，感嘆她也是個可憐人，雖然君黛是反派，但也讓許多觀眾心疼。田曦薇在《嫁金釵》中分飾兩角，囂張跋扈的假千金君黛，以及從小被調包，過著苦日子的真千金魏嬈，君黛害怕魏嬈回來搶走她的一切，拿了毒酒想殺死她，沒想到只是被大伯母利用，自己喝下毒酒死在魏嬈懷裡。君黛死前一邊吐血，一邊哭著說，「生不由己，死不由己，愛我者棄我而去，我愛的，從沒人教過我愛是什麼，我這一生汲汲營營，竭力掙扎，得到了什麼？兩手空空，魏嬈...」話還沒說完就斷氣了。魏嬈去她墳前上香，遇到一直都對君黛有情的表哥，魏嬈感嘆，「生前富貴耀人，死後不過城外一座荒墳，誰攜我來這人生，誰又真心愛過我，從未被善待過，怎會懂得愛，又怎有資格愛別人。」表哥自認愛過君黛，但在她走偏時，並沒有站在她身邊，魏嬈安慰，「表兄沒錯，只是你心裡有很多東西遠勝她，例如親情、道義，若君黛傷害過你，還請不要怪罪，她也只是個可憐人。」不少觀眾都被這段感動到流下淚，田曦薇也在微博寫下君黛「下車」的心境，「眼前千絲萬縷， 根脈絞生， 靈蛇出沒。 下一步打開密鎖， 心頭是一大片積重難升的煙。 眼前有紅色的，不動的河。」並解釋這是前幾個月拍到這場戲時寫下的，「抱著死去的君黛，心裡悶悶的。」