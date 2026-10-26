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5429區間快車（七堵=彰化）：

5437區間快車（南港=彰化）：

5430區間快車（彰化=七堵）：

5440區間快車（彰化=南港）：

台鐵因應光復節連續假期返工需求，台鐵與高鐵的「雙鐵運具聯防」機制，今（26）日預計加開4列次區間快車，台北=台中行駛時間約2小時10分，每列次可搭載約1,500人次，發揮鐵路疏運量能，呼籲連假期間出遊及返家之旅客請多加利用，共享便利順暢的乘車體驗。台北（11:55開）、桃園（12:22開）、新竹（13:01開）、新烏日（14:21到）台北（20:55開）、桃園（21:22開）、新竹（22:00開）、新烏日（23:17到）新烏日（15:02開）、新竹（16:17開）、桃園（16:58開）、台北（17:28到）新烏日（16:54開）、新竹（18:14開）、桃園（18:52開）、台北（19:29到）相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。