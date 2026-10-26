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三麗鷗迷準備衝一波！「2026新社花海暨台中國際花毯節」將於10月31日盛大登場，展期至11月22日為期23天。今年以「Hello台中 花現新社」為題，集結Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓等七大明星打造夢幻花園。台中市政府交通局為此備妥5條免費接駁路線與即時路況「鏡頭君」，力邀全台民眾搭乘大眾運輸輕鬆上山賞花。交通局長葉昭甫指出，今年展區結合繽紛花海與甜點造景，預期將吸引大批遊客上山朝聖。為讓大家免受塞車與找車位之苦，交通局規劃了5條免費接駁路線，採「坐滿即發車、人潮機動增班」模式，便利市民與各地旅客輕鬆直達會場。5條接駁路線全面串聯台鐵、捷運與外圍轉運節點。平假日皆行駛的路線包括「豐原線」、「太原線」與「松竹線」，假日則額外加開「東勢線」及「會場環線」。外縣市遊客搭高鐵至台中站後，可轉乘台鐵至豐原站或松竹站搭乘接駁車，捷運族亦可直接在捷運松竹站轉乘松竹線。各路線前往會場服務時間為上午8時至下午2時30分，回程至下午5時止；假日會場環線則於上午9時至下午5時巡迴接駁。葉昭甫提醒，自行開車的民眾請特別注意，今年中興嶺營區因內部施工不開放停車，開車族請多利用豐原轉運中心、舊社公園、祥和、東勢河濱公園等8處外圍停車場，轉乘接駁車前往會場。此外，松竹線與太原線於假日增設「中興嶺營區接駁站」，方便旅客賞花之餘順道走訪周邊商圈、品嚐在地美食。為利掌握最新路況，交通局於中興嶺圓環及重要交通節點架設即時影像「鏡頭君」，民眾出發前可至「台中市交通網」APP或專屬網頁查看路況影像，避開尖峰時段，讓三麗鷗賞花之旅既夢幻又順暢。