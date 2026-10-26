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宜蘭縣全品項納入 雲林縣公告雜糧、蔬菜等

薔琵颱風造成全台多地農業災損，據昨（25）日統計，全台農損近2億元。農業部今（26）日公告新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及台東縣等9縣市，納入農業天然災害現金救助及低利貸款範圍，涵蓋農、林、漁、牧業多項作物及設施，協助受災農漁民減輕損失、儘速恢復生產。據統計，農業產物及民間設施估計損失計1億9,332萬元，其中農產損失為1億8,246萬元；民間設施損失，估計損失金額1,077萬元。縣市受損方面，以雲林縣損失1億2,662萬元，占65％較多；苗栗損失2,483萬元，占13%、新北市損失1,618萬元、宜蘭縣、台中市及桃園市較為嚴重。農業部表示，綜合考量各地實際受損情形，除符合天氣參數標準的品項外，對於雖未達天氣參數標準，但經現場勘查確認災損情形嚴重的地區及品項，也主動納入救助範圍。其中，宜蘭縣農產業全品項納入救助，受損最嚴重的雲林縣則公告甘蔗、玉米、雜糧、蔬菜等品項；其他縣市則依各地災情，公告相關農作物、畜牧、林業、漁業及農業設施品項，以加速災後復原。農業部指出，為加速救助作業，將依相關規定辦理公告及申請事宜，並請地方政府及基層公所協助農漁民儘速提出申請。符合相關條件的品項，將依規定簡化勘查程序，縮短救助時程；對於後續可能出現的遲發性災損，也將持續掌握地方回報及實際受損情形，適時研議後續救助措施，降低颱風對農業生產的衝擊。