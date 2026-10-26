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洋流再匯聚 「戒慎恐懼之夜」今開放報名

年底選舉倒數32天，選戰進入白熱化，台北市長參選人沈伯洋今（26）日宣布，將在11月6日晚間，在大直典華舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，並從今晚8時到下月1日開放報名，強調報名不代表確定入場，最終將由抽籤結果為準，但後台將統計最有號召力的前10名，「直接保障入場資格！」沈伯洋今日在社群強調，越接近終點，越要戒慎恐懼，將舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」即將登場，呼籲各位螺絲君們，最後一哩路，不只要穩穩地走，還要聚在一起把團隊的螺絲鎖到最緊。沈伯洋說，邀請大家備齊戒慎恐懼協會會員證，保持從容自信與溫柔堅定，一起參加戒慎恐懼之夜，活動將從今晚8時到下月1日開放報名，可至台北市長參選人沈伯洋以及新北市長參選人蘇巧慧 的官方LINE完成報名。沈伯洋說明，由於現場空間有限，報名成功不代表確認入場，依最終抽籤結果為準，另強調後台將統計最有號召力的前10名，直接保障入場資格，好友不嫌多，切勿掉以輕心，「用溫暖的溝通讓更多人願意靠近，才有機會獲得勝利