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台灣體操歷史迎來空前榮耀時刻！我國體操名將「亞洲貓王」唐嘉鴻在荷蘭鹿特丹舉行的2026年世界競技體操錦標賽中大放異彩，於當地時間10月25日進行的男子單槓決賽頂住壓力，以高達14.966分的優異總分強勢摘下男子單槓金牌，不僅完美收下個人生涯首座世錦賽冠軍，更為台灣體壇締造世錦賽隊史首面金牌的歷史新里程碑！捷報傳回國內，總統賴清德隨即於第一時間頒發賀電，高度肯定其卓越表現。本屆世錦賽於10月17日至25日在荷蘭鹿特丹點燃戰火，唐嘉鴻在男子單槓資格賽中表現沉穩，以難度分6.000分、執行分8.566分、總分14.566分、排名第2的高水準成績強勢挺進決賽。進入25日的金牌決戰，唐嘉鴻展現問鼎世界之巔的霸氣，教練團果斷將成套動作難度分一口氣拉升至6.600分。面對國際頂尖好手的步步進逼，唐嘉鴻在高槓上展現極具流暢感與觀賞性的招牌飛行轉體，並在落地時穩穩站定，最終繳出執行分8.366分，以總分14.966分的亮眼佳績傲視群雄、勇奪男子單槓金牌，寫下台灣競技體操在世界錦標賽舞台上的首度奪金傳奇。獲知唐嘉鴻奪金喜訊後，總統賴清德第一時間拍發賀電，嘉勉他在國際最高殿堂奮勇爭光、為國揚威的傑出表現，並鼓勵全體代表隊選手持續奮戰，為台灣爭取最高榮譽。運動部指出，台灣競技體操代表隊近年展現強大競爭力，日前才在2026年愛知名古屋亞運奪下男子成隊銅牌，本屆世錦賽唐嘉鴻更一舉登頂奪金，這項重大突破不僅凝聚了選手與教練團隊長年的汗水與堅持，後勤行政支援團隊的全力配合更是功不可沒。運動部強調，未來將持續挹注資源強化選手高強度訓練，並深化基層人才培育與國際接軌，期盼台灣體操健兒持續在世界舞台大放異彩。