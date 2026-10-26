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中華職棒台灣大賽G6今（26）日持續在臺北大巨蛋進行，手握3勝2敗「聽牌」優勢的味全龍，打線又再次做出變動，直接「複製貼上」G1贏球陣形，僅捕手更換為蔣少宏。龍隊主帥葉君璋指出，前幾場希望能讓打線串聯，因此做出調整，但仍有些狀況，「那都是過去了，今天就是重新開始。」龍隊在3連勝後吞下2敗，若今日再敗給中信兄弟，系列賽將被扳平，在今日的可出賽名單中，龍隊也放上洋投鋼龍（Andrew Gagnon）、「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）。龍隊前役打線做出大變動，讓陳子豪與朱育賢扛2、3棒，但未收到成效，以3:4吞下敗仗。今日關鍵G6，龍隊打線又做出修正，直接「複製貼上」G1贏球的打線，僅捕手林辰勳換成蔣少宏。談到打線安排的想法，龍隊總教練葉君璋表示，「前幾場覺得可惜，想說做一些調整，讓比賽攻勢更串聯，但還是會有一些狀況。」葉總直言，「那都是過去了，今天就是重新開始。」除了打線外，龍隊今日出賽名單也受到關注，葉總指出，洋投鋼龍、「本土洋將」伍鐸此役都會在可出賽名單，「就備著吧，這次名單其實蠻充裕的，人選還可以考慮，就先備著放在可出賽的範圍。」至於龍隊不出賽名單，分別是林鋅杰、林柏佑、蔣銲（John Gant）以及張祐銘。前役龍隊投、捕被兄弟跑出4次盜壘，寫下台灣大賽第9次單場4盜的紀錄，前5戰一共被兄弟跑出7次盜壘成功，且一次都沒抓到。葉總指出，投、捕都有責任，「對方盜壘時間點也抓得很好，所以才會造成這狀況。」葉總進一步表示，在備戰台灣大賽期間，都有針對兄弟的跑壘去做功課，「可能前幾場算蠻順利，所以有一點忽略掉。」第1棒：李凱威（二壘手）第2棒：郭天信（中外野手）第3棒：張政禹（游擊手）第4棒：劉基鴻（三壘手）第5棒：朱育賢（一壘手）第6棒：陳子豪（左外野手）第7棒：劉俊緯（指定打擊）第8棒：蔣少宏（捕手）第9棒：王順和（右外野手）先發投手：梅賽鍶