蘋果首款摺疊手機iPhone Duo已經開賣，Apple近日在官網公布最新支援文件，特別針對iPhone Duo轉軸可能出現的問題提供故障排除指南，包括手機無法完全展開或閉合、開闔時出現異音、轉軸鬆動等5大異常狀況。官方更明確指出，轉軸問題無法透過軟體修復，即使重新開機、更新iOS或恢復原廠設定也沒有用，提醒消費者拿到新機後，可以先檢查轉軸是否正常。
iPhone Duo轉軸有問題？蘋果列出5大異常狀況
根據Apple官方支援文件發布的《iPhone Duo轉軸問題故障排除指南》，特別針對摺疊機的轉軸結構提供檢查與處理方式。如果使用者發現以下5種狀況，應進一步檢查手機。
1.手機無法完全開闔：iPhone Duo無法完全展開，或摺疊後無法正常閉合。
2.開闔出現異常聲音：展開或闔上手機時，轉軸傳出不尋常的聲響。
3.轉軸鬆動：開闔時發現轉軸有明顯鬆動的情形。
4.轉軸彎曲或斷裂：轉軸結構出現變形、彎曲，甚至損壞。
5.機身損傷影響開闔：手機外殼受到損傷，導致轉軸無法正常運作。
iPhone Duo轉軸異音怎麼辦？蘋果：重開機、更新iOS都沒用
一般iPhone發生異常時，使用者通常會嘗試重新開機、更新系統，甚至恢復原廠設定，不過，這些常見的軟體排除方式，對iPhone Duo的轉軸問題並沒有幫助。
Apple在官方文件中特別強調，轉軸問題沒有相對應的診斷工具或軟體修復方式，因此不需要重新開機、更新或還原裝置，應該優先檢查轉軸結構，以及是否有外部配件或異物影響正常操作。
買iPhone Duo必看！蘋果官方教3步驟檢查轉軸
如果發現iPhone Duo轉軸運作異常，Apple提供3個檢查步驟，使用者可以先自行確認問題來源。
第一步：移除第三方保護配件
先拆除第三方保護殼或螢幕保護貼，排除配件影響手機正常開闔的可能性。
第二步：檢查轉軸是否正常
緩慢展開、闔上手機，留意過程中是否出現不尋常的聲響，並確認轉軸有沒有過鬆、過緊或位置偏移的情形。同時檢查轉軸能否在不同角度穩定支撐機身，以及轉軸周圍是否有灰塵、細小顆粒，或機身外殼出現凹痕、刮傷。
第三步：清潔螢幕與機身
使用柔軟、稍微沾濕且不掉棉絮的布擦拭螢幕，必要時再清潔整支手機。清潔前應先拔除所有連接線並關機，不可使用含有漂白水或過氧化氫的產品，也要避免液體進入手機開孔，更不能使用壓縮空氣清潔。
不過，Apple也特別提醒，更換零件不一定能解決所有問題，因此仍需依實際故障原因判斷，使用者可透過Apple官方維修服務尋求進一步協助。由於摺疊轉軸是iPhone Duo的重要結構，建議消費者新機到手後，先確認手機能否順利展開、閉合，並檢查轉軸是否出現不正常的聲響、鬆動或卡住情形。若發現明顯異常，應避免強行開闔，並盡快向Apple或授權維修中心反映。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據Apple官方支援文件發布的《iPhone Duo轉軸問題故障排除指南》，特別針對摺疊機的轉軸結構提供檢查與處理方式。如果使用者發現以下5種狀況，應進一步檢查手機。
1.手機無法完全開闔：iPhone Duo無法完全展開，或摺疊後無法正常閉合。
2.開闔出現異常聲音：展開或闔上手機時，轉軸傳出不尋常的聲響。
3.轉軸鬆動：開闔時發現轉軸有明顯鬆動的情形。
4.轉軸彎曲或斷裂：轉軸結構出現變形、彎曲，甚至損壞。
5.機身損傷影響開闔：手機外殼受到損傷，導致轉軸無法正常運作。
一般iPhone發生異常時，使用者通常會嘗試重新開機、更新系統，甚至恢復原廠設定，不過，這些常見的軟體排除方式，對iPhone Duo的轉軸問題並沒有幫助。
Apple在官方文件中特別強調，轉軸問題沒有相對應的診斷工具或軟體修復方式，因此不需要重新開機、更新或還原裝置，應該優先檢查轉軸結構，以及是否有外部配件或異物影響正常操作。
買iPhone Duo必看！蘋果官方教3步驟檢查轉軸
如果發現iPhone Duo轉軸運作異常，Apple提供3個檢查步驟，使用者可以先自行確認問題來源。
第一步：移除第三方保護配件
先拆除第三方保護殼或螢幕保護貼，排除配件影響手機正常開闔的可能性。
第二步：檢查轉軸是否正常
緩慢展開、闔上手機，留意過程中是否出現不尋常的聲響，並確認轉軸有沒有過鬆、過緊或位置偏移的情形。同時檢查轉軸能否在不同角度穩定支撐機身，以及轉軸周圍是否有灰塵、細小顆粒，或機身外殼出現凹痕、刮傷。
第三步：清潔螢幕與機身
使用柔軟、稍微沾濕且不掉棉絮的布擦拭螢幕，必要時再清潔整支手機。清潔前應先拔除所有連接線並關機，不可使用含有漂白水或過氧化氫的產品，也要避免液體進入手機開孔，更不能使用壓縮空氣清潔。
不過，Apple也特別提醒，更換零件不一定能解決所有問題，因此仍需依實際故障原因判斷，使用者可透過Apple官方維修服務尋求進一步協助。由於摺疊轉軸是iPhone Duo的重要結構，建議消費者新機到手後，先確認手機能否順利展開、閉合，並檢查轉軸是否出現不正常的聲響、鬆動或卡住情形。若發現明顯異常，應避免強行開闔，並盡快向Apple或授權維修中心反映。